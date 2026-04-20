জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - কলিয়াবৰত জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা
Published : April 20, 2026 at 6:14 PM IST
কলিয়াবৰ: নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত জীৱিত এটি শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ এই কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হোৱা জনতাই নিশাই জবাবদিহি কৰে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ।
শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে । তিনিদিন পূৰ্বে জখলাবন্ধাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছিল এটি কন্যা শিশুৰ । দেওবাৰে শিশুটি হঠাৎ অসুস্থ হোৱাত ভৰ্তি কৰিছিল বাগিচাৰ চিকিৎসালয়খনত । তাতে শিশুটিক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ফাৰ্মাচিষ্টজনে । পিছত শিশুটিক শ্মশানলৈ নিয়াৰ সময়তে শিশুটি জীয়াই থকাৰ উমান পায় মাতৃয়ে । লগে লগে শিশুটিক পুনৰ জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে তেজপুৰলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে তেজপুৰত শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে ।
ইয়াৰ পিছতে বাগিচা চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ । শিশুটিক জীৱিত অৱস্থাতে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তোলে বাগিচাৰ লোকসকলে । ঘটনাস্থলীত কলিয়াবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । শিশুটি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ অজয় ৰাজভৰৰ তিনিদিনীয়া সন্তান আছিল ।
