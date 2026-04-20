ETV Bharat / Videos

জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - কলিয়াবৰত জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 6:14 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ: নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত জীৱিত এটি শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ এই কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হোৱা জনতাই নিশাই জবাবদিহি কৰে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ।

শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে । তিনিদিন পূৰ্বে জখলাবন্ধাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছিল এটি কন্যা শিশুৰ । দেওবাৰে শিশুটি হঠাৎ অসুস্থ হোৱাত ভৰ্তি কৰিছিল বাগিচাৰ চিকিৎসালয়খনত । তাতে শিশুটিক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ফাৰ্মাচিষ্টজনে । পিছত শিশুটিক শ্মশানলৈ নিয়াৰ সময়তে শিশুটি জীয়াই থকাৰ উমান পায় মাতৃয়ে । লগে লগে শিশুটিক পুনৰ জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে তেজপুৰলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে তেজপুৰত শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে ।  

ইয়াৰ পিছতে বাগিচা চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ । শিশুটিক জীৱিত অৱস্থাতে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তোলে বাগিচাৰ লোকসকলে । ঘটনাস্থলীত কলিয়াবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । শিশুটি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ অজয় ৰাজভৰৰ তিনিদিনীয়া সন্তান আছিল ।

লগতে পঢ়ক :পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

চুৰিৰ অভিযোগত কেৰালাত প্ৰহাৰ কৰি অসমীয়াক হত্যা

কলিয়াবৰ: নগাঁও জিলাৰ শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত জীৱিত এটি শিশুক মৃত ঘোষণা কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্টৰ এই কাণ্ডত ক্ষুব্ধ হোৱা জনতাই নিশাই জবাবদিহি কৰে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক ।

শিলঘাটৰ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে । তিনিদিন পূৰ্বে জখলাবন্ধাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত জন্ম হৈছিল এটি কন্যা শিশুৰ । দেওবাৰে শিশুটি হঠাৎ অসুস্থ হোৱাত ভৰ্তি কৰিছিল বাগিচাৰ চিকিৎসালয়খনত । তাতে শিশুটিক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ফাৰ্মাচিষ্টজনে । পিছত শিশুটিক শ্মশানলৈ নিয়াৰ সময়তে শিশুটি জীয়াই থকাৰ উমান পায় মাতৃয়ে । লগে লগে শিশুটিক পুনৰ জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে তেজপুৰলৈ উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । অৱশ্যে তেজপুৰত শিশুটিক মৃত ঘোষণা কৰে চিকিৎসকে ।  

ইয়াৰ পিছতে বাগিচা চিকিৎসালয়ৰ ফাৰ্মাচিষ্ট নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভিত হৈ পৰে স্থানীয় ৰাইজ । শিশুটিক জীৱিত অৱস্থাতে মৃত বুলি ঘোষণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি নুৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী তোলে বাগিচাৰ লোকসকলে । ঘটনাস্থলীত কলিয়াবৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । শিশুটি কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ অজয় ৰাজভৰৰ তিনিদিনীয়া সন্তান আছিল ।

লগতে পঢ়ক :পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনী কৰ্তব্যত নিয়োজিত অসমৰ জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

চুৰিৰ অভিযোগত কেৰালাত প্ৰহাৰ কৰি অসমীয়াক হত্যা

For All Latest Updates

TAGGED:

শিলঘাট
ইটিভি ভাৰত অসম
কলিয়াবৰ চাহ বাগিচা
অসামৰিক চিকিৎসালয়
কলিয়াবৰত জীৱিত শিশুক মৃত ঘোষণা

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Road Accident

দেৰগাঁৱত পথ দুৰ্ঘটনা সাংবাদিক-শিক্ষক ৰাতুল বৰাৰ মৃত্যু

April 20, 2026 at 5:21 PM IST
AMBULANCE DISTRIBUTION

ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে অমৃত কুমাৰ বুঢ়াগোহাঁইৰ দ্বাৰা দুখনকৈ এম্বুলেন্স দান

April 20, 2026 at 3:36 PM IST
RONGJALI BWISAGU

বাক্সাত বড়োসকলৰ পৰম্পৰাগত ৰংজুলি বৈশাগু পালন

April 20, 2026 at 2:30 PM IST
Jamugurihat traditional mukoli bihu more than ten thousand people gather bharali poria bihuwa dal shines

দহ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত উদযাপিত হ’ল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মুকলি বিহু

April 20, 2026 at 1:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.