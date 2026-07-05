ETV Bharat / Videos

ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ - পিষ্টল

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰঙিয়াত দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি, পিষ্টল জব্দ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 5, 2026 at 4:53 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰঙিয়া : ৰঙিয়াৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদিয়ানা চকত সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এখন বিলাসী বাহন আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত বিলাসী বাহনখনৰ চালকে ডাম্পাৰৰ চালকক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাৰ পাছত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ী ৰথিন দত্তক আটক কৰে ।  

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দেওবাৰে উদিয়ানা চকত এছ ০১ এইচচি ৭৮৮৩ নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰে হঠাতে ইউটার্ণ ল’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ২৬ ই ২৬০০নম্বৰ আৰু এএছ ১৪ কিউ ৪৪১৪নম্বৰৰ আই ২০ বাহন দুখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাত দুয়োখন বাহনতে কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে বিলাসী বাহনখনৰ আসনত থকা নলবাৰীৰ বিদ্যাপুৰৰ ব্যৱসায়ী ৰথিন দত্তই ক্ষুদ্ধ হৈ ডাম্পাৰ চালকৰ ওচৰলৈ গৈ পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে। ঘটনাটো কেইগৰাকীমান সচেতন নাগৰিকে প্ৰত্যক্ষ কৰি তৎক্ষণাত ৰঙিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।

আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । আৰক্ষী অহাৰ লগে লগে ৰথিন দত্তই পিষ্টলৰ কভাৰটো ওচৰৰ পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে যদিও আৰক্ষীয়ে  পিষ্টলটো জব্দ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকালৈ 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি

সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা

ৰঙিয়া : ৰঙিয়াৰ ২৭ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ উদিয়ানা চকত সংঘটিত এক দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । এখন বিলাসী বাহন আৰু ডাম্পাৰৰ মাজত সংঘৰ্ষ হোৱাৰ পিছত বিলাসী বাহনখনৰ চালকে ডাম্পাৰৰ চালকক পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । এই ঘটনাৰ পাছত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে ব্যৱসায়ী ৰথিন দত্তক আটক কৰে ।  

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, দেওবাৰে উদিয়ানা চকত এছ ০১ এইচচি ৭৮৮৩ নম্বৰৰ এখন ডাম্পাৰে হঠাতে ইউটার্ণ ল’বলৈ চেষ্টা কৰাৰ সময়তে গুৱাহাটী অভিমুখী এএছ ২৬ ই ২৬০০নম্বৰ আৰু এএছ ১৪ কিউ ৪৪১৪নম্বৰৰ আই ২০ বাহন দুখনৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হোৱাত দুয়োখন বাহনতে কিছু পৰিমাণে ক্ষতি সাধন হয় ।

অভিযোগ অনুসৰি দুৰ্ঘটনাৰ লগে লগে বিলাসী বাহনখনৰ আসনত থকা নলবাৰীৰ বিদ্যাপুৰৰ ব্যৱসায়ী ৰথিন দত্তই ক্ষুদ্ধ হৈ ডাম্পাৰ চালকৰ ওচৰলৈ গৈ পিষ্টল দেখুৱাই ভাবুকি দিয়ে। ঘটনাটো কেইগৰাকীমান সচেতন নাগৰিকে প্ৰত্যক্ষ কৰি তৎক্ষণাত ৰঙিয়া আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে ।

আৰক্ষীয়ে খবৰ পাই তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । আৰক্ষী অহাৰ লগে লগে ৰথিন দত্তই পিষ্টলৰ কভাৰটো ওচৰৰ পুখুৰীত পেলাই দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে যদিও আৰক্ষীয়ে  পিষ্টলটো জব্দ কৰে ।

লগতে পঢ়ক:ৰঙাপাৰাৰ বৰজুলি বনৰীয়া ধান সংৰক্ষিত এলেকালৈ 'জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ'ৰ স্বীকৃতি

সীমান্তবাসীৰ বাসগৃহত নগাই লিখিলে জৰীপ নম্বৰ, অসম-নাগালেণ্ড সীমান্তত উত্তেজনা

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
ইটিভি ভাৰত অসম
ডাম্পাৰ
পিষ্টল
TENSE SITUATION IN RANGIA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Minister Piyush Hazarika is campaigning for the Nagaon Lok Sabha constituency by-election

চামগুৰিৰ উন্নয়ন ব্যাহত হোৱাটো মই অস্বীকাৰ নকৰোল : পীযুষ হাজৰীকা

July 5, 2026 at 3:30 PM IST
Woman drug dealer arrested with a large amount of drugs in Nagaon

নগাঁৱত বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসহ আটক মহিলা সৰবৰাহকাৰী

July 5, 2026 at 3:13 PM IST
AASU felicitation program for meritorious students In Morigaon

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

July 4, 2026 at 6:50 PM IST
operation against illegal sawmill in Dhubri

ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত

July 4, 2026 at 6:35 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.