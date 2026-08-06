ETV Bharat / Videos

শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - NALBARI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 6:21 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । জিলাখনৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৈছাৰা গাঁৱৰ শিশু এটিক বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি হাস্পতালখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । মৃত্যু হোৱা শিশুটিৰ নাম জিচান আহমেদ (৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পাঁচদিন পূৰ্বে শিশুটিক মেকুৰীয়ে আঁচুৰিছিল । তাৰ বাবে শিশুটিক চিকিৎসালয়খনত বেজী দিবৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে লৈ আহিছিল । কিন্তু বেজী দিয়াৰ পিছতে শিশুটি পিতৃৰ কোলাত ঢলি পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ । আনহাতে, শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছিল বুলি পিতৃয়ে দাবী কৰে ।  

ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী পিতৃ-মাতৃ তথা স্থানীয় লোকৰ । আগলৈ যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান পৰিয়াল, আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকৰ ।

এই সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে কয়, "প্ৰায় পাঁচদিনমান আগতে ল'ৰাটোক মেকুৰীয়ে কামুৰিছিল । মই ভেকচিন দিব আনিলোঁ । ভেকচিন দি লৈ গ'লোঁ । আজি ৬ তাৰিখে মাতিছিল বেজী দিবলৈ । প্ৰথমে এখন হাতত দি অলপ দি নোৱাৰিলে । পিছত সিখন হাতত পাঁচবাৰমান হানিলে, হাতখন ফুলি গ'ল । তেতিয়া মই দিব নিদিলোঁ । তাৰ পিছত উলিয়াই নি দোকানত চাওঁ যে তাৰ মুখৰ বৰণ সলনি হৈ গৈছে, মূৰ পেলাই দিছে । ইয়ালৈ আনি চাওঁ যে একোৱে নাই ।"

লগতে পঢ়ক :ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ড : দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ মৃত্যুদণ্ড বাতিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

নলবাৰী : নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । জিলাখনৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৈছাৰা গাঁৱৰ শিশু এটিক বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি হাস্পতালখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । মৃত্যু হোৱা শিশুটিৰ নাম জিচান আহমেদ (৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

পাঁচদিন পূৰ্বে শিশুটিক মেকুৰীয়ে আঁচুৰিছিল । তাৰ বাবে শিশুটিক চিকিৎসালয়খনত বেজী দিবৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে লৈ আহিছিল । কিন্তু বেজী দিয়াৰ পিছতে শিশুটি পিতৃৰ কোলাত ঢলি পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ । আনহাতে, শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছিল বুলি পিতৃয়ে দাবী কৰে ।  

ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী পিতৃ-মাতৃ তথা স্থানীয় লোকৰ । আগলৈ যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান পৰিয়াল, আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকৰ ।

এই সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে কয়, "প্ৰায় পাঁচদিনমান আগতে ল'ৰাটোক মেকুৰীয়ে কামুৰিছিল । মই ভেকচিন দিব আনিলোঁ । ভেকচিন দি লৈ গ'লোঁ । আজি ৬ তাৰিখে মাতিছিল বেজী দিবলৈ । প্ৰথমে এখন হাতত দি অলপ দি নোৱাৰিলে । পিছত সিখন হাতত পাঁচবাৰমান হানিলে, হাতখন ফুলি গ'ল । তেতিয়া মই দিব নিদিলোঁ । তাৰ পিছত উলিয়াই নি দোকানত চাওঁ যে তাৰ মুখৰ বৰণ সলনি হৈ গৈছে, মূৰ পেলাই দিছে । ইয়ালৈ আনি চাওঁ যে একোৱে নাই ।"

লগতে পঢ়ক :ধেমাজিৰ নন্দিতা শইকীয়া হত্যাকাণ্ড : দোষী ৰিণ্টু শৰ্মাৰ মৃত্যুদণ্ড বাতিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী মেডিকেল কলেজত শিশুৰ মৃত্যু
নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল
শিশুৰ মৃত্যুত উত্তপ্ত নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
NALBARI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ

August 6, 2026 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.