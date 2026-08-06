শিশুৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি নলবাৰী মেডিকেল কলেজত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি - NALBARI MEDICAL COLLEGE HOSPITAL
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 6, 2026 at 6:21 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । জিলাখনৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৈছাৰা গাঁৱৰ শিশু এটিক বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি হাস্পতালখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । মৃত্যু হোৱা শিশুটিৰ নাম জিচান আহমেদ (৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পাঁচদিন পূৰ্বে শিশুটিক মেকুৰীয়ে আঁচুৰিছিল । তাৰ বাবে শিশুটিক চিকিৎসালয়খনত বেজী দিবৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে লৈ আহিছিল । কিন্তু বেজী দিয়াৰ পিছতে শিশুটি পিতৃৰ কোলাত ঢলি পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ । আনহাতে, শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছিল বুলি পিতৃয়ে দাবী কৰে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী পিতৃ-মাতৃ তথা স্থানীয় লোকৰ । আগলৈ যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান পৰিয়াল, আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকৰ ।
এই সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে কয়, "প্ৰায় পাঁচদিনমান আগতে ল'ৰাটোক মেকুৰীয়ে কামুৰিছিল । মই ভেকচিন দিব আনিলোঁ । ভেকচিন দি লৈ গ'লোঁ । আজি ৬ তাৰিখে মাতিছিল বেজী দিবলৈ । প্ৰথমে এখন হাতত দি অলপ দি নোৱাৰিলে । পিছত সিখন হাতত পাঁচবাৰমান হানিলে, হাতখন ফুলি গ'ল । তেতিয়া মই দিব নিদিলোঁ । তাৰ পিছত উলিয়াই নি দোকানত চাওঁ যে তাৰ মুখৰ বৰণ সলনি হৈ গৈছে, মূৰ পেলাই দিছে । ইয়ালৈ আনি চাওঁ যে একোৱে নাই ।"
নলবাৰী : নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি । জিলাখনৰ ঘগ্ৰাপাৰৰ পৈছাৰা গাঁৱৰ শিশু এটিক বেজী দিয়াৰ পিছতে মৃত্যু হোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি হাস্পতালখনত তীব্ৰ উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় । মৃত্যু হোৱা শিশুটিৰ নাম জিচান আহমেদ (৩) বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পাঁচদিন পূৰ্বে শিশুটিক মেকুৰীয়ে আঁচুৰিছিল । তাৰ বাবে শিশুটিক চিকিৎসালয়খনত বেজী দিবৰ বাবে পিতৃ-মাতৃয়ে লৈ আহিছিল । কিন্তু বেজী দিয়াৰ পিছতে শিশুটি পিতৃৰ কোলাত ঢলি পৰি মৃত্যু হোৱা বুলি অভিযোগ । আনহাতে, শিশুটিক চিকিৎসালয়লৈ অনাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণ সুস্থ অৱস্থাত আছিল বুলি পিতৃয়ে দাবী কৰে ।
ইফালে এই ঘটনাৰ পিছতে চিকিৎসালয়খনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । শিশুটিৰ মৃত্যুৰ ন্যায় দাবী পিতৃ-মাতৃ তথা স্থানীয় লোকৰ । আগলৈ যাতে এনে ঘটনা নঘটে তাৰ বাবে দোষীক শাস্তি প্ৰদানৰ আহ্বান পৰিয়াল, আত্মীয় তথা স্থানীয় লোকৰ ।
এই সন্দৰ্ভত পিতৃয়ে কয়, "প্ৰায় পাঁচদিনমান আগতে ল'ৰাটোক মেকুৰীয়ে কামুৰিছিল । মই ভেকচিন দিব আনিলোঁ । ভেকচিন দি লৈ গ'লোঁ । আজি ৬ তাৰিখে মাতিছিল বেজী দিবলৈ । প্ৰথমে এখন হাতত দি অলপ দি নোৱাৰিলে । পিছত সিখন হাতত পাঁচবাৰমান হানিলে, হাতখন ফুলি গ'ল । তেতিয়া মই দিব নিদিলোঁ । তাৰ পিছত উলিয়াই নি দোকানত চাওঁ যে তাৰ মুখৰ বৰণ সলনি হৈ গৈছে, মূৰ পেলাই দিছে । ইয়ালৈ আনি চাওঁ যে একোৱে নাই ।"