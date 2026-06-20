এচাৰিৰ আগত শিক্ষা, দুই ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ শিক্ষাকৰ - JORHAT NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 20, 2026 at 4:33 PM IST
যোৰহাট : এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে দুই ছাত্ৰক গুৰুলা গুৰুলকৈ শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, তিতাবৰৰ পিএম শ্ৰী শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে শিক্ষকে দুই ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে।
নিৰ্দয়ভাবে দুই ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক গৌতম কৌশিক বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৷
স্থানীয় কেইবাটাও দল-সংগঠন একত্ৰিত হৈ অভিযুক্ত শিক্ষকক গৌতম কৌশিক বৰাৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰ পৰিয়ালৰ লগতে দল-সংগঠনে ।
ইফালে দুয়ো ছাত্রৰ দেহত শিক্ষক জনে প্ৰহাৰ কৰা চিন স্পষ্ট হৈ আছে ৷ ইফালে দুয়ো ছাত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই শিক্ষক জনে উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচলৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে
যোৰহাট : এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে দুই ছাত্ৰক গুৰুলা গুৰুলকৈ শিক্ষকে প্ৰহাৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ৷
ঘটনা অনুসৰি, তিতাবৰৰ পিএম শ্ৰী শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰাৰ বাবে শিক্ষকে দুই ছাত্ৰক গুৰুলা-গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে।
নিৰ্দয়ভাবে দুই ছাত্ৰক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক গৌতম কৌশিক বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৷
স্থানীয় কেইবাটাও দল-সংগঠন একত্ৰিত হৈ অভিযুক্ত শিক্ষকক গৌতম কৌশিক বৰাৰ বিৰুদ্ধে তিতাবৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ।
অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে ভুক্তভোগী দুই ছাত্ৰ পৰিয়ালৰ লগতে দল-সংগঠনে ।
ইফালে দুয়ো ছাত্রৰ দেহত শিক্ষক জনে প্ৰহাৰ কৰা চিন স্পষ্ট হৈ আছে ৷ ইফালে দুয়ো ছাত্ৰক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰাই শিক্ষক জনে উক্ত স্থানৰ পৰা পলায়ন কৰে ।
লগতে পঢ়ক :আৰক্ষীৰ জালত অৰুণাচলৰ এণ্টি ড্ৰাগ ৱাৰিয়ৰৰ সভাপতি গোমিন মিজে