তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ বিজয়ৰ LIVE - VIJAY OATH TAKING CEREMONY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 10, 2026 at 10:05 AM IST|
Updated : May 10, 2026 at 10:49 AM IST
তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ বিজয়ৰ ৷ চেন্নাইৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে তেওঁক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ তামিলনাডুত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজয় নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ক শনিবাৰে বিয়লি 'নিঃচৰ্ত সমৰ্থন'ৰ পত্ৰ আগবঢ়াই বিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চি (ভিচিকে)য়ে । ভিচিকেৰ এই সিদ্ধান্তৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ডিএমকেৰ আন এক মিত্ৰ আইইউএমএলেও টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়ায় । আইইউএমএলৰ দুজন বিধায়ক আছে । এই সৰু দল দুটাৰ সমৰ্থন লাভ কৰা পিছত টিভিকেৰ সপক্ষে আসনৰ সংখ্যা ১২০ খনলৈ বৃদ্ধি পায় । ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ তকৈ বৰ্তমান মাত্ৰ দুখন আসন বেছি । চাওঁক, বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...
তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ বিজয়ৰ ৷ চেন্নাইৰ জৱাহৰলাল নেহৰু ইনড’ৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান ৰাজ্যপাল ৰাজেন্দ্ৰ বিশ্বনাথ আৰ্লেকাৰে তেওঁক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ তামিলনাডুত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ গঠনৰ বাবে বিজয় নেতৃত্বাধীন তামিলাগা ভেট্ৰি কাঝাগাম (টিভিকে)ক শনিবাৰে বিয়লি 'নিঃচৰ্ত সমৰ্থন'ৰ পত্ৰ আগবঢ়াই বিদুথলাই চিৰুথাইগাল কাট্চি (ভিচিকে)য়ে । ভিচিকেৰ এই সিদ্ধান্তৰ কিছু সময়ৰ পিছতে ডিএমকেৰ আন এক মিত্ৰ আইইউএমএলেও টিভিকেক সমৰ্থন আগবঢ়ায় । আইইউএমএলৰ দুজন বিধায়ক আছে । এই সৰু দল দুটাৰ সমৰ্থন লাভ কৰা পিছত টিভিকেৰ সপক্ষে আসনৰ সংখ্যা ১২০ খনলৈ বৃদ্ধি পায় । ২৩৪ জনীয়া তামিলনাডু বিধানসভাৰ একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ সংখ্যা ১১৮ তকৈ বৰ্তমান মাত্ৰ দুখন আসন বেছি । চাওঁক, বিজয়ৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ...