পুনৰ বিভাজন হোৱাৰ দিশে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ: নিলম্বিত সভাপতিৰ সংবাদমেল - TAI AHOM YUVA PARISHAD

দিগন্ত তামুলী আৰু মন্দিৰা চাংমাইৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 13, 2026 at 5:20 PM IST

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰত টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ সংবাদমেল । শিৱসাগৰ নগৰৰ ঐক্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰে টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ নিলম্বিত সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত দিগন্ত তামুলীৰ নেতৃত্বাধীন টাই আহোম যুৱ পৰিষদে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন প্ৰদান কৰি এক বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে টাইপাৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিয়ে তেওঁক সাময়িকভাৱে নিলম্বন কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক সভাপতি পদৰ লগতে টাইপাৰ প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা নিলম্বন কৰিছিল । এই নিলম্বন সন্দৰ্ভত দিগন্ত তামুলীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰে ।  

আনহাতে, টাইপাৰ মহিলা পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সভানেত্ৰী মন্দিৰা চাংমায়ে যোৱা ১০ মে'ত ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত টাইপাৰ সাধাৰণ সভাত নতুনকৈ গঠন হোৱা মহিলা পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰে ।

তেওঁ কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ সাধাৰণ বৈঠকত যোৱা বছৰ লখিমপুৰত অনুষ্ঠিত সাধাৰণ সভাত ৩৩ জনীয়া টাইপাৰ মহিলা পৰিষদ গঠন হৈছিল । কিন্তু ১০ মে'ত ডিব্ৰুগড়ত উক্ত নিৰ্বাচিত সমিতিৰ মাত্ৰ ১০ গৰাকী সদস্যক লৈ সম্পন্ন কৰা শপত গ্ৰহণ অবৈধ ।"  

ইফালে সংগঠন আৰু সংবিধানবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ বাবে টাইপাৰ মুখ্য উপদেষ্টা দিলীপ গগৈ, কাৰ্যকৰী সভাপতি ভৃগু হাতীমূৰীয়া আৰু যুটীয়া সম্পাদক দীপজ্যোতি দুৱৰাক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সংগঠনৰ সকলো পদৱী তথা প্ৰাথমিক সদস্য পদৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা বুলি দিগন্ত তামুলীয়ে সদৰী কৰে ।

উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে দ্বিবিভক্ত টাই আহোম যুৱ পৰিষদ বৰ্তমান তিনিটা ভাগত বিভক্ত হ'বলৈ যে গৈ আছে সেয়া এই সংবাদমেলে স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

