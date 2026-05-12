তৃতীয়বাৰলৈ অসমত এনডিএ চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ, খানাপাৰাৰ পৰা LIVE... - ASSAM GOVT SWEARING IN CEREMONY
Published : May 12, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : May 12, 2026 at 12:06 PM IST
সদস্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-য়ে অভূতপূৰ্ব জয়লাভ কৰাৰ পাছতে একেৰাহে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিচাপে শপত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, অন্যান্য কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে বিজেপি শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ উপস্থিতিত সম্পন্ন হ’বলগীয়া শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত এনডিএৰ চাৰিজন মন্ত্ৰীৰো শপত ৷ এই শপতগ্ৰহণৰ অংশীদাৰ হ’বলৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে ভাৰতত থকা আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰদূত চাৰ্জিঅ’ গ’ৰ ।
খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এই শপতগ্ৰহণত ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ডঃ শৰ্মা আৰু আন চাৰিজন মন্ত্ৰীক কাৰ্যভাৰ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱাব ৷
৫৭ বছৰীয়া ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একেৰাহে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব । শৰ্মাৰ সৈতে মন্ত্ৰী হিচাপে শপতগ্ৰহণ কৰিবলগা চাৰি বিধায়ক হৈছে ক্ৰমে - বিজেপিৰ অজন্তা নেওগ আৰু ৰামেশ্বৰ তেলী, মিত্ৰদল অগপৰ অতুল বৰা আৰু বিপিএফৰ চৰণ বড়ো । পূৰ্বৰ চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাতো স্থান লাভ কৰিছিল অজন্তা নেওগ, অতুল বৰা আৰু চৰণ বড়োৱে ৷ আনহাতে, এইবাৰ নিৰ্বাচনত জিকি ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন ঘটাইছে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে ৷
ৰাজ্যত এইবেলি তৃতীয়বাৰৰ বাবে এনডিএ চৰকাৰ গঠন হ’ব । ২০১৬ চনত তদানীন্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত এই মিত্রজোঁট চৰকাৰে প্রথমবাৰৰ বাবে ক্ষমতালৈ আহিছিল ৷ সেই সময়ত অজন্তা নেওগ বিত্তমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ বিপৰীতে অতুল বৰাই কৃষি বিভাগৰ দায়িত্বত আছিল ।
এই শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত বিজেপিৰ পঞ্চায়তৰ সভাপতি আৰু সদস্যকে ধৰি এক লাখৰো অধিক লোক উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । সম্প্ৰতি সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে ৷ মুখ্য সচিব ৰবি কোটাৰ নিৰ্দেশত বিভিন্ন বিভাগে সভাস্থলীত সমন্বয় ৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৷
