বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বংগত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ শপতগ্ৰহণ LIVE - SUVENDU ADHIKARI SWEARING CEREMONY

বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে বংগত শুভেন্দু অধিকাৰীৰ শপতগ্ৰহণ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 9, 2026 at 11:04 AM IST

Updated : May 9, 2026 at 12:00 PM IST

পশ্চিমবংগৰ প্ৰথমগৰাকী বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শনিবাৰে শুভেন্দু অধিকাৰীয়ে  শপতগ্ৰহণ কৰে ৷ কলকাতাৰ ব্ৰিগেড পেৰেড খেলপথাৰত নতুন চৰকাৰৰ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় । ৰাজ্যপাল আৰ এ ৰবিয়ে শুভেন্দু অধিকাৰীক শপতগ্ৰহণ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি নীতিন নবীনৰ লগতে বহু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, বিজেপি শাসিত প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু  জ্যেষ্ঠ নেতাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ ইফালে বিজেপি নেত্ৰী অগ্নিমিত্ৰা পালে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লয় ৷ শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ তত্বাৱধানত কলকাতাত অনুষ্ঠিত বিজেপিৰ নৱ-নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ বৈঠকত বিধায়িনী দলৰ নেতা হিচাপে শুভেন্দু অধিকাৰী নিৰ্বাচিত হয় । পিছত অমিত শ্বাহে শুভেন্দুৰ নাম মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ঘোষণা কৰে ।  

ETV Bharat Assamese Team

