ETV Bharat / Videos

সোণাপুৰত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা : ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী - DRUGS PADDLERS APPREHENDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ডিগাৰুত ১৯৮ বটল নিষিদ্ধ ক’ডিন ছিৰাপসহ আটক ৬ সৰবৰাহকাৰী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 25, 2026 at 3:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান । এইবাৰ মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ ডিগাৰুত আৰক্ষীয়ে চলালে এক অভিযান । 

এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহজনক ক’ডিন ছিৰাপ জব্দ কৰাৰ লগতে এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ৬ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই ৰে’লযোগে আহি ডিগাৰু ৰে’লৱে ষ্টেচনত নামিছিল । তাৰ পাছত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই ডিগাৰুৰ পৰা সোণাপুৰ অভিমুখে যাবলৈ লওঁতেই স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়ে সোণাপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সন্দেহযুক্ত লোক কেইজনক কৰায়ত্ত কৰে ।

আৰক্ষী বিষয়া মনোজ বৰুৱাই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘তালাচীৰ সময়ত এটা ক’লা ৰঙৰ বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত মুঠ ১৯৮ টা সন্দেহজনক ক'ডিন ছিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হয় ।

লগতে ৬ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় ৷ আটকাধীন আটাইকেইজনৰে ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ দিঘলীআটি গাঁৱত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ধৃত কেইজন ক্ৰমে ছাদ্দাম হুছেইন (৩১), দিলদাৰ আলী (২৯), আইজুল হুছেইন (২৮), আনোৱাৰ হুছেইন (৩৮), মঈনুল ইছলাম (৩৫), ৱাহিদুল আলী (১৮) ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই বৃহৎ নেটৰ্ৱকটোৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত আছে, সেই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক কবৰস্থ কৰিব নিদিয়ে নগাঁৱৰ এখন মছজিদ কমিটীয়ে

সোণাপুৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ তীব্ৰ অভিযান । এইবাৰ মহানগৰীৰ সোণাপুৰৰ ডিগাৰুত আৰক্ষীয়ে চলালে এক অভিযান । 

এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি সোণাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া মনোজ বৰুৱাৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে অভিযান চলাই বৃহৎ পৰিমাণৰ সন্দেহজনক ক’ডিন ছিৰাপ জব্দ কৰাৰ লগতে এই কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত ৬ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

প্ৰাপ্ত তথ্য মতে, অভিযুক্ত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই ৰে’লযোগে আহি ডিগাৰু ৰে’লৱে ষ্টেচনত নামিছিল । তাৰ পাছত সৰবৰাহকাৰীকেইটাই ডিগাৰুৰ পৰা সোণাপুৰ অভিমুখে যাবলৈ লওঁতেই স্থানীয় ৰাইজে এই বিষয়ে সোণাপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে । ৰাইজৰ খবৰৰ ভিত্তিত সোণাপুৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ সন্দেহযুক্ত লোক কেইজনক কৰায়ত্ত কৰে ।

আৰক্ষী বিষয়া মনোজ বৰুৱাই উল্লেখ কৰা মতে, ‘‘তালাচীৰ সময়ত এটা ক’লা ৰঙৰ বেগৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত মুঠ ১৯৮ টা সন্দেহজনক ক'ডিন ছিৰাপৰ বটল জব্দ কৰা হয় ।

লগতে ৬ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় ৷ আটকাধীন আটাইকেইজনৰে ঘৰ নগাঁও জিলাৰ ৰহাৰ দিঘলীআটি গাঁৱত বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ধৃত কেইজন ক্ৰমে ছাদ্দাম হুছেইন (৩১), দিলদাৰ আলী (২৯), আইজুল হুছেইন (২৮), আনোৱাৰ হুছেইন (৩৮), মঈনুল ইছলাম (৩৫), ৱাহিদুল আলী (১৮) ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই বৃহৎ নেটৰ্ৱকটোৰ সৈতে আৰু কোন কোন জড়িত আছে, সেই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : ড্ৰাগছ সেৱনকাৰীক কবৰস্থ কৰিব নিদিয়ে নগাঁৱৰ এখন মছজিদ কমিটীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী
সোণাপুৰ আৰক্ষী
আৰক্ষীৰ অভিযান
ই টিভি ভাৰত অসম
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DEATH BY DROWNING

সমনীয়াৰ সৈতে মৰিগাঁৱৰ পকৰীয়া নদীত গা ধুবলৈ গৈ কিশোৰৰ সলিল সমাধি

June 25, 2026 at 3:50 PM IST
A home-guard's mysterious death in Bongaigaon

মৃত্যু নে হত্যা ! গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু

June 25, 2026 at 3:28 PM IST
Poor condition of Moirabari Veterinary Hospital

পশু চিকিৎসালয় নে ভূত বাংলা, অৱস্থা দেখিলে চকু কপালত উঠিব আপোনাৰ

June 24, 2026 at 10:11 PM IST
Nalbari news

কিশোৰী ধৰ্ষণকাৰী ছমিৰ আলীক ২০ বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড ন্যায়ালয়ৰ

June 24, 2026 at 7:03 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.