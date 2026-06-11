ETV Bharat / Videos

ড্ৰাগছসহ কলিয়াবৰ আৰক্ষীৰ জালত যাত্ৰীৰূপে অহা দুই সৰবৰাহকাৰী - DRUGS PADDLERS APPREHENDED

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কলিয়াবৰত পুনৰ ড্ৰাগছ উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 6:07 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

কলিয়াবৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ।

কলিয়াবৰৰ বাগৰি আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, এক গোপন খবৰৰ আলমতে, আৰক্ষীৰ এটা দলে বুধবাৰে বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাঞ্চনজুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলায় ৷ 

এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰে আঠটাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ । বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাঞ্চনজুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ বাহনত তালাচী চলাই যাত্ৰী হিচাপে যোৱো দুই যুৱকৰ পৰা সন্দেহজনক ড্ৰাগছভৰ্তি ৮টা কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় । 

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘দুই যুৱকে বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে আনিছিল সন্দেহজনক ড্ৰাগছভৰ্তি কণ্টেইনাৰকেইটা । ধৃত দুই যুৱক ক্ৰমে নজানৰ ৰফিকুল আলী আৰু হুছেইন আলী । অধিক তথ্যৰ বাবে বাগৰি আৰক্ষীয়ে দুই যুৱকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

কলিয়াবৰ : ৰাজ্যত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান ৷ শেহতীয়াকৈ কলিয়াবৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে নিষিদ্ধ ড্ৰাগছসহ দুটা সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে ।

কলিয়াবৰৰ বাগৰি আৰক্ষী টহলদাৰী চকীৰ আৰক্ষী বিষয়াই উল্লেখ কৰা মতে, এক গোপন খবৰৰ আলমতে, আৰক্ষীৰ এটা দলে বুধবাৰে বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাঞ্চনজুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অভিযান চলায় ৷ 

এই অভিযানত আৰক্ষীৰ দলটোৱে উদ্ধাৰ কৰে আঠটাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ । বাগৰি আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত কাঞ্চনজুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এখন যাত্ৰীবাহী ট্ৰেভেলাৰ বাহনত তালাচী চলাই যাত্ৰী হিচাপে যোৱো দুই যুৱকৰ পৰা সন্দেহজনক ড্ৰাগছভৰ্তি ৮টা কণ্টেইনাৰ উদ্ধাৰ কৰা হয় । 

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয়, ‘‘দুই যুৱকে বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে আনিছিল সন্দেহজনক ড্ৰাগছভৰ্তি কণ্টেইনাৰকেইটা । ধৃত দুই যুৱক ক্ৰমে নজানৰ ৰফিকুল আলী আৰু হুছেইন আলী । অধিক তথ্যৰ বাবে বাগৰি আৰক্ষীয়ে দুই যুৱকক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।’’

লগতে পঢ়ক : কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ
ড্ৰাগছৰ অবাধ প্ৰচলন
ই টিভি ভাৰত অসম
কাঞ্চনজুৰিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ
DRUGS PADDLERS APPREHENDED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Ashok Singhal dhubri visit

প্ৰগতিৰ পথত আগবাঢ়িব লাগিব ধুবুৰী: গুৰুদ্বাৰত অভিভাৱক মন্ত্ৰী অশোক সিংহল

June 11, 2026 at 5:14 PM IST
ILLEGAL INDIAN MADE FOREIGN LIQUOR

মাজুলীত ১৫০০ লিটাৰ অবৈধ বিলাতী সুৰা ধ্বংস

June 11, 2026 at 5:08 PM IST
National Para Arm Wrestling Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাৰ সফলতা

June 11, 2026 at 4:39 PM IST
OPERATION AGAINST BEEF

যোগীঘোপাৰ হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ মাংস

June 11, 2026 at 2:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.