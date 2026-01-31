ETV Bharat / Videos

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ Live - MAHARASHTRA DEPUTY CM OATH

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মহাৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ Live (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 31, 2026 at 5:07 PM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 5:15 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত লোকভৱনত ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৷ উল্লেখ্য যে, এন চি পিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বুধবাৰে বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পদ খালী হৈ পৰে । ইয়াৰ পাছতেই বিধান ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সুনেত্ৰ পাৱাৰক দলীয় নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৰ মাত্ৰ তিনিদিন পিছত শনিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁৰ পত্নী সুনেত্ৰ পাৱাৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ 

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত লোকভৱনত ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৷ উল্লেখ্য যে, এন চি পিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বুধবাৰে বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পদ খালী হৈ পৰে । ইয়াৰ পাছতেই বিধান ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সুনেত্ৰ পাৱাৰক দলীয় নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৰ মাত্ৰ তিনিদিন পিছত শনিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁৰ পত্নী সুনেত্ৰ পাৱাৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷ 

Last Updated : January 31, 2026 at 5:15 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

SUNETRA PAWAR
AJIT PAWAR
SUNETRA PAWAR OATH CEREMONY
ইটিভি ভাৰত অসম
MAHARASHTRA DEPUTY CM OATH

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Amit Shah

ধেমাজিৰ দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা অমিত শ্বাহ LIVE

January 30, 2026 at 2:08 PM IST
HOME MINISTER AMIT SHAH

ডিব্ৰুগড়ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন LIVE

January 30, 2026 at 11:39 AM IST
UNION BUDGET 2026

লোকসভাত অৰ্থনৈতিক জৰীপ ২০২৬ দাখিল বিত্তমন্ত্ৰীৰ LIVE

January 29, 2026 at 12:04 PM IST
AJIT PAWAR LAST RITES

মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰক শেষ শ্ৰদ্ধা LIVE

January 29, 2026 at 11:24 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.