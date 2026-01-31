মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ Live - MAHARASHTRA DEPUTY CM OATH
Published : January 31, 2026 at 5:07 PM IST|
Updated : January 31, 2026 at 5:15 PM IST
মহাৰাষ্ট্ৰৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ সুনেত্ৰা পাৱাৰৰ ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছকে ধৰি কেইবাজনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত লোকভৱনত ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে সুনেত্ৰা পাৱাৰে ৷ উল্লেখ্য যে, এন চি পিৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ তথা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী অজিত পাৱাৰৰ বুধবাৰে বাৰামতীত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হয় ৷ তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত এই পদ খালী হৈ পৰে । ইয়াৰ পাছতেই বিধান ভৱনত অনুষ্ঠিত বৈঠকত নেচনেলিষ্ট কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সুনেত্ৰ পাৱাৰক দলীয় নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁৰ নাম প্ৰস্তাৱ কৰে আৰু অজিত পাৱাৰৰ মৃত্যুৰ মাত্ৰ তিনিদিন পিছত শনিবাৰে সন্ধিয়া তেওঁৰ পত্নী সুনেত্ৰ পাৱাৰে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে ৷
