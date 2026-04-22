জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন; ৫টা পশুধনৰ মৃত্য়ু - জোনাইত ধুমুহাত ক্ষতিসাধন
Published : April 22, 2026 at 12:27 PM IST
জোনাই : জোনাই সমজিলা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বলাইপাম অকলেণ্ড গাঁৱত মঙলবাৰে আবেলি প্ৰায় ৪.৩০ বজাত অহা ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰ পৰাৰ ফলত ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত জোনাইৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সেৱাত ব্য়াঘাত জন্মিছে । গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ ।
পশুধনৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰচণ্ড বৰষুণ-ঢেৰেকণিৰ ফলত পশুধন ঘৰলৈ অহা নাছিল । বুধবাৰে পুৱা বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পথাৰত বজ্ৰপাতত একে ঠাইতে ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰে । স্থানীয় ৰাইজ তথা পশুধনৰ গৰাকীয়ে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনক কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালকেইটিক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
জোনাই : জোনাই সমজিলা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বলাইপাম অকলেণ্ড গাঁৱত মঙলবাৰে আবেলি প্ৰায় ৪.৩০ বজাত অহা ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰ পৰাৰ ফলত ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত জোনাইৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সেৱাত ব্য়াঘাত জন্মিছে । গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ ।
পশুধনৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰচণ্ড বৰষুণ-ঢেৰেকণিৰ ফলত পশুধন ঘৰলৈ অহা নাছিল । বুধবাৰে পুৱা বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পথাৰত বজ্ৰপাতত একে ঠাইতে ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰে । স্থানীয় ৰাইজ তথা পশুধনৰ গৰাকীয়ে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনক কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালকেইটিক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:নলবাৰীত ধুমুহাই তচনচ কৰিলে ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ, আহত কেইবাজনো
বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে ৰাজ্যত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ ! সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ