জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন; ৫টা পশুধনৰ মৃত্য়ু - জোনাইত ধুমুহাত ক্ষতিসাধন

জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 12:27 PM IST

জোনাই : জোনাই সমজিলা ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বলাইপাম অকলেণ্ড গাঁৱত মঙলবাৰে আবেলি প্ৰায় ৪.৩০ বজাত অহা ধুমুহাৰ লগতে বজ্ৰ পৰাৰ ফলত ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হয় । প্ৰচণ্ড ধুমুহাৰ ফলত জোনাইৰ কেইবাটাও অঞ্চলত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হয় । ঠায়ে ঠায়ে উভালি পৰে প্ৰকাণ্ড গছ । বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত বিদ্যুৎ সেৱাত ব্য়াঘাত জন্মিছে । গছ উভালি বন্ধ হৈ পৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী পথ ।

পশুধনৰ গৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, প্ৰচণ্ড বৰষুণ-ঢেৰেকণিৰ ফলত পশুধন ঘৰলৈ অহা নাছিল । বুধবাৰে পুৱা বিভিন্ন ঠাইত বিচাৰ খোচাৰ কৰাত পথাৰত বজ্ৰপাতত একে ঠাইতে ৫ টাকৈ পশুধনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পাৰে । স্থানীয় ৰাইজ তথা পশুধনৰ গৰাকীয়ে জোনাই সমজিলা প্ৰশাসনক কৃষিকৰ্মৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল পৰিয়ালকেইটিক উপযুক্ত ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ দাবী জনাইছে ।  

লগতে পঢ়ক:নলবাৰীত ধুমুহাই তচনচ কৰিলে ১২০ অধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ, আহত কেইবাজনো

বিজুলী-ঢেৰেকণিৰে ৰাজ্যত আহিব ধাৰাসাৰ বৰষুণ ! সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Sati Sadhani divas observed in Morigaon

মৰিগাঁৱত বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন

April 22, 2026 at 11:29 AM IST
Aquaex North East will be held at Maniram Dewan Trade Center

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থ ইষ্ট

April 22, 2026 at 7:27 AM IST
Majuli

পাঁচদিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ

April 21, 2026 at 7:19 PM IST
Morigaon News

ডিষ্টিংশ্যনসহ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মৰিগাঁও চে'জ পাণিনি পাৱ্লিক বিদ্যালয়ৰ কৰ্তৃপক্ষৰ

April 21, 2026 at 4:21 PM IST

