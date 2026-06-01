ডেম্পৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে ভয়ংকৰ চুৰি কাৰ্য, আটক চাৰি - STOLEN GOODS RECOVERED IN KHOWANG
Published : June 1, 2026 at 6:50 PM IST
মৰাণ: ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নিতৌ সংঘটিত হৈ আছে চাঞ্চল্যকৰ চুৰি, ডকাইতি-কাণ্ড। লোহা, টিং আদি ভঙা বস্তু সংগ্ৰহ কৰা একাংশ ডেম্পৰ পৰাই নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে চুৰি কাৰ্য । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ খোৱাং চাৰিআলিৰ এটা ডেম্পত কেইবালাখ টকাৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা পাছতেই এই কথা পোহৰলৈ আহিছে ।
সোমবাৰে খোৱাং চাৰিআলিত লোহা, টিং আদি ভঙা বস্তু সংগ্ৰহ কৰা এটা ডেম্পত লাখ লাখ টকা মূল্যৰ চুৰি সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হোৱা পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । খোৱাং চাৰিআলিৰ লক্ষী বাইলুং নামৰ লোকজনৰ ডেম্পত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে চুৰি সামগ্ৰীসমূহ । খোৱাং চাৰিআলিৰ এটা শিল কুঁৱেৰীৰ পৰা চোৰে বৈদ্যুতিক মটৰকে ধৰি প্ৰায় ৯ লাখ টকাৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি লক্ষী বাইলুং নামৰ লোকজনৰ ডেম্পত বিক্ৰী কৰিছিল ।
শিল কুঁৱেৰীৰ স্বত্বাধিকাৰীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলাই লক্ষী বাইলুং নামৰ লোকজনৰ ডেম্পৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ কৰে । খোৱাং আৰক্ষীয়ে ডেম্পৰ গৰাকী লক্ষী বাইলুং আৰু ডেম্পটোৰ কৰ্মচাৰী ক্ৰমে হুছেইন আলী, বগা মুড়া, জীৱ চাৱাচীক আটক কৰি অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে কয়, "ষ্ট'ন ক্ৰাছাৰৰ মেছিনটো বন্ধ হৈ আছিল । বন্ধ হৈ থকাৰ সুযোগ লৈ ১৪ টামান মটৰ চুৰি কৰিছিল । ক্ৰাছাৰৰ চকিদাৰজনো ইয়াত জড়িত আছিল । আজি এই ডেম্পটোত কেইটামান মটৰ পাইছো । ডাঙৰ ডাঙৰ মটৰসমূহৰ কাটি বিক্ৰি কৰিছে । "
