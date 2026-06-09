বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল ছাগলী, সুৰা, উদ্ধাৰ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ - STOLEN GOAT RESCUED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 9, 2026 at 8:50 PM IST
ডিব্ৰুগড়: উজনিত এতিয়া চলিছে গৰু আৰু ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস । সহজে ধন ঘটিবলৈ একাংশই বিলাসী বাহনত গৰু-ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই ঘটনাসমূহে এতিয়া অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল সুৰাৰ বটল আৰু ৭টাকৈ চুৰি ছাগলী ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ টিপমীয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ছাগলী চোৰৰ বিলাসী বাহন । ৰাইজে হাতে-লোটে কৰায়ত্ব কৰিলে এজনক । চুৰি ছাগলী সৰবৰাহ কৰা এখন বিলাসী বেলেন’ বাহনে এখন ই-ৰিক্সাক খুন্দিওৱাৰ পাছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰৰ মাজত সোমাই পৰে । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা সমগ্ৰ চুৰিকাৰ্যৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।
দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে তৎপৰতাৰে এটা চোৰক কৰায়ত্ত কৰে যদিও আন দুটা চোৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত চোৰটো ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টিৰ ৰণী আখটাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । AS-06-Y-5138 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বাহনখনৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ৰাইজে ৭ টাকৈ ছাগলী উদ্ধাৰ কৰে । ছাগলীকেইটাই কোনো ধৰণৰ চিঞৰ-বাখৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ ছাগলীৰ মুখত টেপ মাৰি থোৱা আছিল ।
ডিব্ৰুগড় ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য:
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দিন-দুপৰতে সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী । উল্লেখ্য যে, যোৱা শনিবাৰে ঘোঁৰামৰা তিনিআলিৰ বাসিন্দা শৈলেন দত্তৰ বাসগৃহত কোনো লোক নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ৫০ হাজাৰ টকা লুটি নিয়ে ।
ঘটনাৰ পিছতে ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধেমাজি জিলাৰ লেলুৱানী গাঁৱত অভিযান চলায় । অভিযানত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে কিছু চোৰাং সোণৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান অভিযুক্ত সীমান্ত বৰুৱাক BNS-ৰ ৩০৫(এ), ৩৩১(৩) আৰু ৩২৪(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
ডিব্ৰুগড়: উজনিত এতিয়া চলিছে গৰু আৰু ছাগলী চোৰৰ সন্ত্ৰাস । সহজে ধন ঘটিবলৈ একাংশই বিলাসী বাহনত গৰু-ছাগলী চুৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । এই ঘটনাসমূহে এতিয়া অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে ৰাইজক । ইয়াৰ মাজতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা বিলাসী বাহনৰ পৰা ওলাল সুৰাৰ বটল আৰু ৭টাকৈ চুৰি ছাগলী ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাঙৰ টিপমীয়াত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত ছাগলী চোৰৰ বিলাসী বাহন । ৰাইজে হাতে-লোটে কৰায়ত্ব কৰিলে এজনক । চুৰি ছাগলী সৰবৰাহ কৰা এখন বিলাসী বেলেন’ বাহনে এখন ই-ৰিক্সাক খুন্দিওৱাৰ পাছতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথাৰৰ মাজত সোমাই পৰে । দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে গাড়ীখনৰ ভিতৰত থকা সমগ্ৰ চুৰিকাৰ্যৰ কথা পোহৰলৈ আহে ।
দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰাইজে তৎপৰতাৰে এটা চোৰক কৰায়ত্ত কৰে যদিও আন দুটা চোৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় । ধৃত চোৰটো ডিব্ৰুগড়ৰ আমোলাপট্টিৰ ৰণী আখটাৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে । AS-06-Y-5138 পঞ্জীয়ন নম্বৰৰ বাহনখনৰ ভিতৰত লুকুৱাই অনা অৱস্থাত ৰাইজে ৭ টাকৈ ছাগলী উদ্ধাৰ কৰে । ছাগলীকেইটাই কোনো ধৰণৰ চিঞৰ-বাখৰ কৰিব নোৱাৰাকৈ ছাগলীৰ মুখত টেপ মাৰি থোৱা আছিল ।
ডিব্ৰুগড় ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীৰ বৃহৎ সাফল্য:
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীয়ে এক বৃহৎ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । কেইটামান ঘণ্টাৰ ভিতৰতে দিন-দুপৰতে সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষী । উল্লেখ্য যে, যোৱা শনিবাৰে ঘোঁৰামৰা তিনিআলিৰ বাসিন্দা শৈলেন দত্তৰ বাসগৃহত কোনো লোক নথকাৰ সুযোগ লৈ চোৰে প্ৰায় ৩ লাখ টকাৰ সোণৰ অলংকাৰ আৰু নগদ ৫০ হাজাৰ টকা লুটি নিয়ে ।
ঘটনাৰ পিছতে ঘোঁৰামৰা আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰি গোপন সূত্ৰৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ধেমাজি জিলাৰ লেলুৱানী গাঁৱত অভিযান চলায় । অভিযানত আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত চোৰটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে কিছু চোৰাং সোণৰ অলংকাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । বৰ্তমান অভিযুক্ত সীমান্ত বৰুৱাক BNS-ৰ ৩০৫(এ), ৩৩১(৩) আৰু ৩২৪(২) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।