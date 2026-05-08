নিৰ্মাণৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নাই এলিভেটেড ক'ৰিড, চিন্তিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী - POBA RESERVE FOREST

নিৰ্মাণৰত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত নাই এলিভেটেড ক'ৰিড, চিন্তিত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 10:40 AM IST

জোনাই : জোনাইত প্ৰস্তাৱিত পবা বণ্যপ্ৰানী অভয়াৰণ্য সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ষ্টিলৰ বেৰিকেট লগোৱা হৈছে ৷ যাৰ ফলত উক্ত ঘাইপথৰ মাজেৰে পূৰ্বৰ দৰে জীৱ-জন্তু পাৰাপাৰ হোৱাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ এই লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ লগতে দল-সংগঠনৰ সদস্যসকল ৷

উল্লেখ্য যে, বিগত কেইবাবছৰ ধৰি অসমৰ ধেমাজি জিলাৰ কুলাজানৰ পৰা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ অয়ানলৈ ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সম্প্ৰসাৰণ নিৰ্মাণ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে । এই পথ নিৰ্মাণ কাৰ্য প্ৰস্তাৱিত পবা বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যৰ লেকু বীট খণ্ড আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পবা বণ্যপ্ৰানী অভয়াৰণ্যৰ মাজেদি গৈছে ।

কিন্তু পথৰ মাজভাগত নিৰ্মাণ কৰা ওখ ডিভাইডাৰ ফলত পবাত বসবাস কৰা বন্যপ্ৰাণীসমূহৰ স্বাভাৱিক চলাচল আৰু বিস্তাৰত গুৰুতৰ অসুবিধা সৃষ্টি হৈছে বুলি অভিযোগ উঠিছে । ইয়াৰ ফলত বন্যহস্তীৰ লগতে আন আন বনৰীয়া জীৱ-জন্তুৰ স্বাভাৱিক চলাচল প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে বুলি স্থানীয় সংগঠনসমূহে দাবী কৰি আহিছে ।

এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীয়ে কয়, ‘‘ৰাষ্ট্ৰীঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাটো যিহেতু বাহিৰৰ কোম্পানা, সেয়ে তেওঁলোকে এই পথেৰে যে বন্যজীৱ-জন্তু পাৰাপাৰ হয়, সেয়া নজনাটো স্বাভাৱিক ৷ কিন্তু আমাৰ বনবিভাগে এই কথা জানে ৷ সেয়ে বনবিভাগে নিৰ্মাণকাৰী সংস্থাক এই পথেৰে যে জোনাইত প্ৰস্তাৱিত পবা বণ্যপ্ৰানী অভয়াৰণ্যৰ জীৱ-জন্তুবোৰ পাৰ হয়, সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিছিল ৷’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘এই বেৰিকেট আঁতৰাই দি উক্ত ঘাইপথত গাড়ীৰ স্পীড নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা ব্যৱস্থাৰ লগতে হাতী বা অন্য জীৱ-জন্তু পাৰ হ’বলৈ কৰিড’ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছো ৷ কিন্তু বনবিভাগে এই সন্দৰ্ভত কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই ৷ যদিহে বিভাগে দুই-এদিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে, তেন্তে আমি নিজেই এই বেকিকেটবোৰ উঠাই বন্যজীৱ-জন্তুৰ বাবে পথছোৱা সুচল কৰি দিম ৷’’

লগতে পঢ়ক :নোহোৱ‍া হ'ব দীপৰ বিলৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য : এলিভেটেড ক'ৰিডৰ বাবে কটা হৈছে গছ, উদ্ধিগ্ন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী 

