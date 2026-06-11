ETV Bharat / Videos

ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাৰ সফলতা - ASSAM ARM WRESTLING PLAYER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত স্বৰ্ণ জয় বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 11, 2026 at 4:39 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফলতা অব্যাহত আছে । এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰিলে অসমৰ বিশেষভাৱে সক্ষম খেলুৱৈয়ে । মৰাণৰ বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাই গুজৰাটত অনুষ্ঠিত পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ২০২৬ত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পৰা ৮৫ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও অমৰে ৬৫ কেজি শাখাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ গজপুৰীয়া চাওৰা লাইনৰ বাসিন্দা অমৰ চাওৰাই বিগত ৪ বছৰ ধৰি মৰাণৰ অৰুণোদয় সংঘত অনুশীলন চলাই থকাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ প্ৰশিক্ষক পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত গুজৰাটৰ এই প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে খেলুৱৈগৰাকী । খেলুৱৈ গৰাকীৰ এই সফলতাক লৈ প্ৰশিক্ষক গৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ পৰা ৮৫ গৰাকীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও অমৰ চাওৰাই দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।"‌

লগতে পঢ়ক :

চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ খেলুৱৈৰ জয়লাভ

ডিব্ৰুগড়: দেশৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত অসমৰ খেলুৱৈৰ সফলতা অব্যাহত আছে । এইবাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সফলতা লাভ কৰিলে অসমৰ বিশেষভাৱে সক্ষম খেলুৱৈয়ে । মৰাণৰ বিশেষভাৱে সক্ষম অমৰ চাওৰাই গুজৰাটত অনুষ্ঠিত পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পেৰা পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত ২০২৬ত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ পৰা ৮৫ গৰাকী খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও অমৰে ৬৫ কেজি শাখাত দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মৰাণৰ গজপুৰীয়া চাওৰা লাইনৰ বাসিন্দা অমৰ চাওৰাই বিগত ৪ বছৰ ধৰি মৰাণৰ অৰুণোদয় সংঘত অনুশীলন চলাই থকাৰ সমান্তৰালভাৱে বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে ৷ প্ৰশিক্ষক পাৰ্থপ্ৰতীম বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত গুজৰাটৰ এই প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে খেলুৱৈগৰাকী । খেলুৱৈ গৰাকীৰ এই সফলতাক লৈ প্ৰশিক্ষক গৰাকীয়ে কয়, "অসমৰ পৰা ৮৫ গৰাকীয়ে এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল যদিও অমৰ চাওৰাই দুটাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।"‌

লগতে পঢ়ক :

চতুৰ্থ পাফি ৰাষ্ট্ৰীয় পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপত অসমৰ খেলুৱৈৰ জয়লাভ

For All Latest Updates

TAGGED:

অমৰ চাওৰা
বিশেষভাৱে সক্ষম
পাঞ্জা চেম্পিয়নশ্বিপ
ডিব্ৰুগড়
ASSAM ARM WRESTLING PLAYER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

OPERATION AGAINST BEEF

যোগীঘোপাৰ হোটেলত ওলাল নিষিদ্ধ মাংস

June 11, 2026 at 2:02 PM IST
Royal Bengal Tiger

কলিয়াবৰত বনৰজাৰ আতংক, কেইটামান স্থানলৈ ৰাইজক নাযাবলৈ আহ্বান প্ৰশাসনৰ

June 11, 2026 at 12:32 PM IST
FELICITATED MINISTER BIMAL BORAH

আঠুকাঢ়ি সেৱা লৈ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ ল'লে মন্ত্ৰী বিমল বড়াই

June 11, 2026 at 12:29 PM IST
Jayanta Malla Baruah

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি হৰি মন্দিৰত নাম-প্ৰসংগ

June 10, 2026 at 8:22 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.