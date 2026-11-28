সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা বাইক ৰেলী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 28, 2026 at 6:17 PM IST
জোনাই : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা ৩১ নং চিলাপথাৰ সমষ্টিত বাইক ৰেলী উলিয়াই প্ৰাৰ্থীয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জ্যোৎস্না বৰুৱাৰ সমৰ্থনত উলিওৱা বাইক ৰেলীৰেই নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি মাৰে ।
আনহাতে প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত বাটঘৰীয়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ নন্দিনী ডেকাৰ সমৰ্থনতো এক দীঘলীয়া সমদল উলিওৱা হয় । গাড়ী আৰু বাইকেৰে সমদল উলিয়াই বাটঘৰীয়া পৰিষদীয় সমষ্টিত অন্তিম প্ৰচাৰ চলায় ৷ আমলোগুৰি বিষ্ণুজ্যোতি সংঘৰ প্ৰাংগনৰ পৰা উলিওৱা এই সমদলত সমৰ্থকসকলৰ পাৰভঙা উচাহ পৰিলক্ষিত হয় । এইবাৰ সমষ্টিটোত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
অসমৰ জাল মাৰ্কশ্বিট-প্ৰমাণপত্ৰৰ বিশাল বজাৰ কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত? চিআইডিৰ তদন্ত অব্যাহত
জোনাই : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা ৩১ নং চিলাপথাৰ সমষ্টিত বাইক ৰেলী উলিয়াই প্ৰাৰ্থীয়ে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । এনডিএ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী জ্যোৎস্না বৰুৱাৰ সমৰ্থনত উলিওৱা বাইক ৰেলীৰেই নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি মাৰে ।
আনহাতে প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনটোত বাটঘৰীয়া পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ড৹ নন্দিনী ডেকাৰ সমৰ্থনতো এক দীঘলীয়া সমদল উলিওৱা হয় । গাড়ী আৰু বাইকেৰে সমদল উলিয়াই বাটঘৰীয়া পৰিষদীয় সমষ্টিত অন্তিম প্ৰচাৰ চলায় ৷ আমলোগুৰি বিষ্ণুজ্যোতি সংঘৰ প্ৰাংগনৰ পৰা উলিওৱা এই সমদলত সমৰ্থকসকলৰ পাৰভঙা উচাহ পৰিলক্ষিত হয় । এইবাৰ সমষ্টিটোত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে ।
লগতে পঢ়ক:ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী: মানৱতাৰ জয়গান গোৱা সুধাকণ্ঠৰ গীতত সমাজ চেতনাৰ প্ৰতিফলন
অসমৰ জাল মাৰ্কশ্বিট-প্ৰমাণপত্ৰৰ বিশাল বজাৰ কাৰ নিয়ন্ত্ৰণত? চিআইডিৰ তদন্ত অব্যাহত