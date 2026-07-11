ETV Bharat / Videos

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : তিতাবৰৰ দুটা সমষ্টিত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 8:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ৰাজ্যত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । তাৰ মাজতে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুটাকৈ সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । তিতাবৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা হয় এই খচৰা ভোটাৰ তালিকা । সমজিলা আয়ুক্ত প্ৰীতম কুমাৰ দাসে জনোৱা মতে, দুটা সমষ্টি হৈছে ক্ৰমে ২১ নং বৰহোলা সমষ্টি আৰু ২২ নং বজালকটা সমষ্টি ।

তেওঁ জনোৱা মতে,"২১ নং বৰহোলা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,৯০৮ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,৪০৪ আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,৫০৪ গৰাকী ।বজালকটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে ২,৪৪৮ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,২০৫ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,২৪৩ গৰাকী । দুয়োটা সমষ্টিতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।"

সমজিলা আয়ুক্ত প্ৰীতম কুমাৰ দাসে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "আমি খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলো । ওজৰ আপত্তি থাকিলে ২৫ জুলাইলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব । ৩ আগষ্টত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।" 

লগতে পঢ়ক :

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

যোৰহাট : ৰাজ্যত সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে । তাৰ মাজতে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত দুটাকৈ সমষ্টিৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয় । তিতাবৰ সমজিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত শুকুৰবাৰে প্ৰকাশ কৰা হয় এই খচৰা ভোটাৰ তালিকা । সমজিলা আয়ুক্ত প্ৰীতম কুমাৰ দাসে জনোৱা মতে, দুটা সমষ্টি হৈছে ক্ৰমে ২১ নং বৰহোলা সমষ্টি আৰু ২২ নং বজালকটা সমষ্টি ।

তেওঁ জনোৱা মতে,"২১ নং বৰহোলা সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২,৯০৮ । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,৪০৪ আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,৫০৪ গৰাকী ।বজালকটা সমষ্টিত মুঠ ভোটাৰ আছে ২,৪৪৮ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ১,২০৫ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ১,২৪৩ গৰাকী । দুয়োটা সমষ্টিতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা বেছি ।"

সমজিলা আয়ুক্ত প্ৰীতম কুমাৰ দাসে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কয়, "আমি খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিলো । ওজৰ আপত্তি থাকিলে ২৫ জুলাইলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব । ৩ আগষ্টত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।" 

লগতে পঢ়ক :

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন : খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ

For All Latest Updates

TAGGED:

সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ
তিতাবৰ সমজিলা
যোৰহাট
ইটিভি ভাৰত অসম
SKAC ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Samujjal kumar bhattacharya

অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফাৰ বাবে পৃথক পুঁজি আৱণ্টন নকৰাৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ আছুৰ

July 11, 2026 at 8:36 PM IST
Jonai NH 515

মৰণফান্দত পৰিণত ৫১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, প্ৰতিবাদৰ পাছতো জোনাইত গা-লৰা নাই বিভাগীয় বিষয়াৰ

July 11, 2026 at 7:22 PM IST
WILD BUFFALO

বনৰীয়া ম'হ খেদিবলৈ গৰজি উঠিল বনবিভাগৰ বন্দুক, বনৰীয়া ম'হৰ আক্ৰমণত দুজন আহত

July 11, 2026 at 5:51 PM IST
CLOCK TOWER AND WALKING ZONE

মৰিগাঁও চহৰত ক্লক টাৱাৰ আৰু ৱাকিং জ’নৰ শুভাৰম্ভ

July 11, 2026 at 1:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.