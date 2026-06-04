ETV Bharat / Videos

হাতত নাই পাঠ্যপুথি ! কিতাপ অবিহনেই নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পৰীক্ষাত - FREE TEXTBOOKS DISTRIBUTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
যোৰহাট শিক্ষাখণ্ড অন্তৰ্গত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 4, 2026 at 1:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ‘‘যি সময়ত ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা চৰকাৰী খণ্ডলৈ আহিছে, ঠিক তেনে সময়তে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পয়ালগা ছবিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ আমি পূৰ্বৰে পৰাই কৈ আছো অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেৰোণ আছে বুলি ৷ আজি দুমাহ অতিক্ৰম কৰা পাছতো নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পাঠ্যপুথি দিবলৈ অভাৱ ঘটিছে, যদি এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে তেতিয়াহ’লে নিশ্চয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব্যক্তিগতখণ্ড প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব ।’’ বৃহস্পতিবাৰে এই মন্তব্য কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি নেতা অৰ্জুনমণি ভূঞাই ৷

‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যত প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষা পৰ্যায়ত ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যপুথিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’ ভূঞাই কয় ৷

উল্লেখ্য যে, নতুন শিক্ষাবৰ্ষ দুমাহ পাৰ হোৱা পাছতো পূব যোৰহাট শিক্ষাখণ্ড অন্তৰ্গত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিতাপ অবিহনেই জুন মাহত একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লাগিব । যাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৷

লগতে পঢ়ক : আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ শিক্ষা : বজাৰত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী

যোৰহাট : ‘‘যি সময়ত ভাৰতৰ অন্য ৰাজ্য ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ব্যক্তিগত খণ্ডৰ পৰা চৰকাৰী খণ্ডলৈ আহিছে, ঠিক তেনে সময়তে অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পয়ালগা ছবিয়ে সকলোকে আচৰিত কৰি তুলিছে ৷ আমি পূৰ্বৰে পৰাই কৈ আছো অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেৰোণ আছে বুলি ৷ আজি দুমাহ অতিক্ৰম কৰা পাছতো নিম্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত পাঠ্যপুথি দিবলৈ অভাৱ ঘটিছে, যদি এনেবোৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে তেতিয়াহ’লে নিশ্চয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ব্যক্তিগতখণ্ড প্ৰতি আকৰ্ষিত হ'ব ।’’ বৃহস্পতিবাৰে এই মন্তব্য কৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি নেতা অৰ্জুনমণি ভূঞাই ৷

‘‘কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ সময়তে ৰাজ্যত প্ৰাথমিক স্তৰৰ শিক্ষা পৰ্যায়ত ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে পাঠ্যপুথিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ৷ এইক্ষেত্ৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।’’ ভূঞাই কয় ৷

উল্লেখ্য যে, নতুন শিক্ষাবৰ্ষ দুমাহ পাৰ হোৱা পাছতো পূব যোৰহাট শিক্ষাখণ্ড অন্তৰ্গত একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । কিতাপ অবিহনেই জুন মাহত একাংশ শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’ব লাগিব । যাৰ বাবে শিক্ষা বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ ৷

লগতে পঢ়ক : আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ শিক্ষা : বজাৰত বিক্ৰেতাৰ ৰূপত শিক্ষাৰ্থী

For All Latest Updates

TAGGED:

অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা
চৰকাৰী পাঠ্যপুথিৰ অভাৱ
অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ
নতুন শিক্ষানীতি প্ৰৱৰ্তন
FREE TEXTBOOKS DISTRIBUTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

HORRIBLE ROAD ACCIDENT AT MORAN

মালবাহী ট্ৰাকত প্ৰচণ্ড খুন্দা যাত্ৰীবাহী টাটা মেজিকৰ, শিশুসহ পাঁচগৰাকী আহত

June 3, 2026 at 8:57 PM IST
Luit Konwar Rudra Barua Award to Artist Surya Kumar Raja and Manjyotsna Mahanta

শিল্পী সূৰ্য কুমাৰ ৰাজা-মনজ্যোৎস্না মহন্তলৈ 'লুইত কোঁৱৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱা বঁটা'

June 3, 2026 at 3:41 PM IST
Drugs paddlers arrested with huge amount of drugs in Jorhat

কোটি টকাৰ হেৰ’ইনসহ আটক দুই সৰবাহকাৰী

June 2, 2026 at 10:21 AM IST
Nalbari police

ৰ'জ আলীক বিচাৰি নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কিদৰে চতেমাৰী চৰত চলাইছিল অভিযান ?

June 1, 2026 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.