ETV Bharat / Videos

মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ - MARIANI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 28, 2026 at 5:13 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: মৰিয়নীত আৰক্ষীৰ জালত আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা এই চক্ৰটোৱে AS 01 GN 2716 নম্বৰৰ এখন ৰঙা ৰঙৰ ছুইফ্ট চুৰি কৰি নাগালেণ্ড অভিমুখে গৈ থাকোঁতেই তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ সহযোগত খেদি খেদি আটক কৰে চুৰি চক্ৰটোক । তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপাংকৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান । সাধাৰণ পোচাকত যোৱা আৰক্ষীয়ে চুৰি গাড়ীখন ৰখাওঁতে এখন থাৰ বাহনত অহা চুৰি চক্ৰৰ অন্যতম সদস্য মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীৰ দলটোকহে ধমক দিয়াৰ অভিযোগ উঠে ৷ পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অনুৰাগক । মৰিয়নী-মোককচাং পথত চুৰি বাহনসহ আটক কৰা হয় ৬ জনীয়া চুৰি চক্ৰটোক ।গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি নিশাই চোৰকেইটাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় । আটকাধীন চোৰকেইটা মৰিয়নীৰ শিৱপুৰৰ অনুৰাগ চৌধুৰী, গোলাঘাটৰ ভাস্কৰ বৰুৱা, ঢেকীয়ালৰ অবিনাশ শইকীয়া, মৰিয়নীৰ প্ৰাণদ্বীপ বৰুৱা, গোলাঘাটৰ বিকাশ দাস, ঢেকীয়াল গণকপুখুৰীৰ কৌস্তভজ্যোতি শইকীয়া ৷ উল্লেখ্য যে মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ আগতে অপহৰণৰ লগতে অবৈধ সুৰা সৰবৰাহকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক

যোৰহাট: মৰিয়নীত আৰক্ষীৰ জালত আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা এই চক্ৰটোৱে AS 01 GN 2716 নম্বৰৰ এখন ৰঙা ৰঙৰ ছুইফ্ট চুৰি কৰি নাগালেণ্ড অভিমুখে গৈ থাকোঁতেই তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ সহযোগত খেদি খেদি আটক কৰে চুৰি চক্ৰটোক । তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপাংকৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান । সাধাৰণ পোচাকত যোৱা আৰক্ষীয়ে চুৰি গাড়ীখন ৰখাওঁতে এখন থাৰ বাহনত অহা চুৰি চক্ৰৰ অন্যতম সদস্য মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীৰ দলটোকহে ধমক দিয়াৰ অভিযোগ উঠে ৷ পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অনুৰাগক । মৰিয়নী-মোককচাং পথত চুৰি বাহনসহ আটক কৰা হয় ৬ জনীয়া চুৰি চক্ৰটোক ।গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি নিশাই চোৰকেইটাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় । আটকাধীন চোৰকেইটা মৰিয়নীৰ শিৱপুৰৰ অনুৰাগ চৌধুৰী, গোলাঘাটৰ ভাস্কৰ বৰুৱা, ঢেকীয়ালৰ অবিনাশ শইকীয়া, মৰিয়নীৰ প্ৰাণদ্বীপ বৰুৱা, গোলাঘাটৰ বিকাশ দাস, ঢেকীয়াল গণকপুখুৰীৰ কৌস্তভজ্যোতি শইকীয়া ৷ উল্লেখ্য যে মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ আগতে অপহৰণৰ লগতে অবৈধ সুৰা সৰবৰাহকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।

লগতে পঢ়ক: সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক

For All Latest Updates

TAGGED:

গাড়ী চোৰ আটক
মৰিয়নী
গাড়ী চুৰি চক্ৰ
MARIANI
CAR LIFTERS DETAINED

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Sonapur Police

গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগতে চোৰৰ চাফাই অভিযান, তিনি লাখৰো অধিক মূল্যৰ সোণ-নগদ ধন লুট

July 28, 2026 at 4:13 PM IST
LEOPARD TERROR IN SONARI

বানাক্ৰান্তলৈ কঠীয়া সিঁচাৰ সময়তে কৃষকক আক্ৰমণ নাহৰফুটুকীৰ

July 28, 2026 at 4:07 PM IST
AABSU Protest

বিটিআৰ শান্তিচুক্তিৰ প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণৰ দাবী: জোনাইত এবছুৰ প্ৰতিবাদ

July 27, 2026 at 8:55 PM IST
CPI(ML) leader visits flood hits Jorhat

অসমত হোৱা মহাপ্ৰলয় প্ৰাকৃতিক নহয় মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ : চিপিআইএমএলৰ নেতা

July 27, 2026 at 6:54 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.