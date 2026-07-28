মৰিয়নীত চুৰি বাহনসহ আৰক্ষীৰ জালত ৬ গাড়ী চোৰ - MARIANI
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 28, 2026 at 5:13 PM IST
যোৰহাট: মৰিয়নীত আৰক্ষীৰ জালত আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা এই চক্ৰটোৱে AS 01 GN 2716 নম্বৰৰ এখন ৰঙা ৰঙৰ ছুইফ্ট চুৰি কৰি নাগালেণ্ড অভিমুখে গৈ থাকোঁতেই তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ সহযোগত খেদি খেদি আটক কৰে চুৰি চক্ৰটোক । তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপাংকৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান । সাধাৰণ পোচাকত যোৱা আৰক্ষীয়ে চুৰি গাড়ীখন ৰখাওঁতে এখন থাৰ বাহনত অহা চুৰি চক্ৰৰ অন্যতম সদস্য মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীৰ দলটোকহে ধমক দিয়াৰ অভিযোগ উঠে ৷ পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অনুৰাগক । মৰিয়নী-মোককচাং পথত চুৰি বাহনসহ আটক কৰা হয় ৬ জনীয়া চুৰি চক্ৰটোক ।গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি নিশাই চোৰকেইটাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় । আটকাধীন চোৰকেইটা মৰিয়নীৰ শিৱপুৰৰ অনুৰাগ চৌধুৰী, গোলাঘাটৰ ভাস্কৰ বৰুৱা, ঢেকীয়ালৰ অবিনাশ শইকীয়া, মৰিয়নীৰ প্ৰাণদ্বীপ বৰুৱা, গোলাঘাটৰ বিকাশ দাস, ঢেকীয়াল গণকপুখুৰীৰ কৌস্তভজ্যোতি শইকীয়া ৷ উল্লেখ্য যে মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ আগতে অপহৰণৰ লগতে অবৈধ সুৰা সৰবৰাহকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক
যোৰহাট: মৰিয়নীত আৰক্ষীৰ জালত আন্তঃৰাজ্যিক গাড়ী চুৰি চক্ৰ । গুৱাহাটীৰ পৰা এই চক্ৰটোৱে AS 01 GN 2716 নম্বৰৰ এখন ৰঙা ৰঙৰ ছুইফ্ট চুৰি কৰি নাগালেণ্ড অভিমুখে গৈ থাকোঁতেই তিতাবৰ আৰক্ষীয়ে মৰিয়নী আৰক্ষীৰ সহযোগত খেদি খেদি আটক কৰে চুৰি চক্ৰটোক । তিতাবৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া দীপাংকৰ গগৈৰ নেতৃত্বত চলিছিল অভিযান । সাধাৰণ পোচাকত যোৱা আৰক্ষীয়ে চুৰি গাড়ীখন ৰখাওঁতে এখন থাৰ বাহনত অহা চুৰি চক্ৰৰ অন্যতম সদস্য মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীয়ে আৰক্ষীৰ দলটোকহে ধমক দিয়াৰ অভিযোগ উঠে ৷ পিছত আৰক্ষীয়ে আটক কৰে অনুৰাগক । মৰিয়নী-মোককচাং পথত চুৰি বাহনসহ আটক কৰা হয় ৬ জনীয়া চুৰি চক্ৰটোক ।গুৱাহাটীৰ পৰা আৰক্ষীৰ দল আহি নিশাই চোৰকেইটাক গুৱাহাটীলৈ লৈ যায় । আটকাধীন চোৰকেইটা মৰিয়নীৰ শিৱপুৰৰ অনুৰাগ চৌধুৰী, গোলাঘাটৰ ভাস্কৰ বৰুৱা, ঢেকীয়ালৰ অবিনাশ শইকীয়া, মৰিয়নীৰ প্ৰাণদ্বীপ বৰুৱা, গোলাঘাটৰ বিকাশ দাস, ঢেকীয়াল গণকপুখুৰীৰ কৌস্তভজ্যোতি শইকীয়া ৷ উল্লেখ্য যে মৰিয়নীৰ অনুৰাগ চৌধুৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ আগতে অপহৰণৰ লগতে অবৈধ সুৰা সৰবৰাহকে ধৰি বহুকেইটা গোচৰ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
লগতে পঢ়ক: সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে এজনক