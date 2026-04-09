বিধানসভাত নাৰী-যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিক অংশগ্ৰহণ বিচাৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই (ETV Bharat assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 3:02 PM IST

গুৱাহাটী: ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ ৫৮ নং জ্যোতি বিদ্যাপীঠ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই । পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কৰি ডেকাই কয়, "ডিমৰীয়া সমষ্টিবাসী হিচাপে যিবোৰ সমস্যা ব্যক্তিগতভাৱে দেখিছো; সেই সমস্যাবোৰ যিজনে সমাধান কৰিব বুলি ভাবিছো তেওঁকেই বিবেকেৰে ভোট দিছো ৷" 

গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াত মহিলা-যুৱ প্ৰজন্মৰ অংশগ্ৰহণ সম্পৰ্কত ডেকাই কয়, "যুৱ প্ৰজন্মৰ যিবোৰ সমস্যা আছে সেইবোৰ আচলতে প্ৰথমতে সমাধান হ’ব লাগে আৰু সেইবোৰৰ সমাধানৰ বাবে যুৱ প্ৰজন্মৰ ফালৰ পৰা নিৰ্ভীক কণ্ঠ বিধানসভালৈ যোৱাটো যথেষ্ট দৰকাৰী ৷ বিধানসভাৰ মজিয়াত মই বৰ্তমানতকৈ অধিক নাৰীকণ্ঠ থকাটো বিচাৰো ৷"

আজিৰ দিনটো ৰাইজৰ দায়িত্বৰ দিন বুলি উল্লেখ কৰি সকলোকে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ডেকাই আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক

লগতে পঢ়ক

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly Election 2026

৯০খনৰো অধিক আসন লাভেৰে এনডিএৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব: কামাখ্য প্ৰসাদ তাছা

April 9, 2026 at 3:13 PM IST
Assam Assembly Election 2026

বানেকুছিৰ ভোটকেন্দ্ৰত সপৰিয়ালে ভোটদান চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ

April 9, 2026 at 3:00 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

২৫ বছৰৰ পৰা ৰৈ আছিলো দলে মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলি : ভোটদানৰ পিছত আৱেগিকভাৱে ক’লে জয়ন্ত কুমাৰ দাসে

April 9, 2026 at 2:39 PM IST
Assam Assembly Election 2026

সাধাৰণ ভোটাৰৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ

April 9, 2026 at 2:35 PM IST

