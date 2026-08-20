ETV Bharat / Videos

১০০ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ঘৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত দীপলিনা ডেকা - দীপলিনা ডেকাৰ বান সাহায্য

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
১০০ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালৰ ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 9:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চল ধ্বংস কৰি থৈ যোৱাৰ পাছতে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানৱ দৰদী লোকে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিছে । ইয়াৰ মাজতে বিশেষ চৰ্চাত আছে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা ।  

বানবিধ্বস্ত পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ বাবে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বৃহত্তম নাজিৰা অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী । বানৰ প্ৰকোপত ভাঙি তচনচ হৈ যোৱা, পলসে পুতি পেলোৱা ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাঁহ-বেৰ যোগাৰ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।  

বানে বিধ্বস্ত কৰা বামুণ পুখুৰীত অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকা উপস্থিত হৈ কয়, ‘‘বানত ৰাইজৰ যি কষ্ট তথা যিটো ক্ষতি হৈছে তাৰ তুলনাত আমাৰ একোৱে হোৱা নাই । কেৱল মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ সৈতে এটা ডাঙৰ টীম লগ হৈ কাম কৰি আছে । ৰাইজৰ ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত ১০০টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বানাক্ৰান্ত লোকৰ জীৱিকাৰ ওপৰতো কাম কৰা হ'ব ।’’ 

উল্লেখ্য যে প্ৰখৰ ৰ'দ তথা বৰষুণক নেওচি অসমৰ ৰাইজে উঠি পৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৰ্তমান সময়ত মানৱ সেৱাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে অসমৰ ৰাইজে । ইয়াৰ মাজতে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই লোৱা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাক বানাক্ৰান্ত ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে । 

লগতে পঢ়ক : শ শ বিছনা, গাৰু, তুলি, ফিল্টাৰ লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেহি গ্ৰেট খালি

নাজিৰা : ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে বৃহত্তৰ নাজিৰা অঞ্চল ধ্বংস কৰি থৈ যোৱাৰ পাছতে অসমৰ ৰাইজৰ লগতে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ মানৱ দৰদী লোকে সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আগবাঢ়ি আহিছে । ইয়াৰ মাজতে বিশেষ চৰ্চাত আছে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা ।  

বানবিধ্বস্ত পৰিয়ালক সহায় কৰিবৰ বাবে দিন-ৰাতি একাকাৰ কৰি বৃহত্তম নাজিৰা অঞ্চলত ঘূৰি ফুৰিছে কণ্ঠশিল্পীগৰাকী । বানৰ প্ৰকোপত ভাঙি তচনচ হৈ যোৱা, পলসে পুতি পেলোৱা ঘৰসমূহ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বাঁহ-বেৰ যোগাৰ কৰি শিল্পীগৰাকীয়ে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে ।  

বানে বিধ্বস্ত কৰা বামুণ পুখুৰীত অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকা উপস্থিত হৈ কয়, ‘‘বানত ৰাইজৰ যি কষ্ট তথা যিটো ক্ষতি হৈছে তাৰ তুলনাত আমাৰ একোৱে হোৱা নাই । কেৱল মই বুলিয়ে নহয় আমাৰ সৈতে এটা ডাঙৰ টীম লগ হৈ কাম কৰি আছে । ৰাইজৰ ক্ষতিগ্ৰস্ততাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰথম অৱস্থাত ১০০টা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব । তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত বানাক্ৰান্ত লোকৰ জীৱিকাৰ ওপৰতো কাম কৰা হ'ব ।’’ 

উল্লেখ্য যে প্ৰখৰ ৰ'দ তথা বৰষুণক নেওচি অসমৰ ৰাইজে উঠি পৰি বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে । বৰ্তমান সময়ত মানৱ সেৱাৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে অসমৰ ৰাইজে । ইয়াৰ মাজতে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই লোৱা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টাক বানাক্ৰান্ত ৰাইজে আঁকোৱালি লৈছে । 

লগতে পঢ়ক : শ শ বিছনা, গাৰু, তুলি, ফিল্টাৰ লৈ বানাক্ৰান্তৰ কাষ পালেহি গ্ৰেট খালি

For All Latest Updates

TAGGED:

কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা
শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতি
নাজিৰাৰ বান পৰিস্থিতি
দীপলিনা ডেকাৰ বান সাহায্য
SINGER DEEPLINA DEKA

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Moran minor girl molest

ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, তিনি অভিযুক্তক জে’ললৈ প্ৰেৰণ

August 20, 2026 at 9:49 PM IST
assam floods 2026

বানৰ পিছত ধনতোলা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন

August 20, 2026 at 4:37 PM IST
holy vadra month 2026 celebrated in Satra and Namghar of majuli

পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী

August 19, 2026 at 3:14 PM IST
Dhekiahhowa Bornamghar pal naam

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ

August 19, 2026 at 2:54 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.