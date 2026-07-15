ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু - DHING NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 15, 2026 at 8:26 PM IST
লাহৰীঘাট : বুধবাৰে ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ পথৰ ফলক ভাঙি যোৱাত দুই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এগৰাকী শিশু গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ধনিয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৫ নং ৱাৰ্ডৰ ৰহমত আলীৰ ঘৰৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ যোৱা পথৰ ফলকত তিনিগৰাকী শিশুৱে খেলি আছিল ৷ তেনেতে হঠাৎ ফলকখন ভাগি পৰে ।
শোকাৱহ ঘটনাটোত তহিদা খাতুন (৯) আৰু ৰীমা খাতুন (৯) নামৰ দুটি শিশুৰ মৃত্যৰ লগতে হালিমা খাতুন (১০) নামৰ শিশুটি গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত হালিমাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইফালে, নিহত তহিদা আৰু ৰীমাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা
লাহৰীঘাট : বুধবাৰে ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ পথৰ ফলক ভাঙি যোৱাত দুই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এগৰাকী শিশু গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ধনিয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৫ নং ৱাৰ্ডৰ ৰহমত আলীৰ ঘৰৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ যোৱা পথৰ ফলকত তিনিগৰাকী শিশুৱে খেলি আছিল ৷ তেনেতে হঠাৎ ফলকখন ভাগি পৰে ।
শোকাৱহ ঘটনাটোত তহিদা খাতুন (৯) আৰু ৰীমা খাতুন (৯) নামৰ দুটি শিশুৰ মৃত্যৰ লগতে হালিমা খাতুন (১০) নামৰ শিশুটি গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত হালিমাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইফালে, নিহত তহিদা আৰু ৰীমাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা