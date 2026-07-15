ETV Bharat / Videos

ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা, পথৰ ফলক ভাঙি দুই শিশুৰ মৃত্যু - DHING NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত শোকাৱহ ঘটনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 15, 2026 at 8:26 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লাহৰীঘাট : বুধবাৰে ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ পথৰ ফলক ভাঙি যোৱাত দুই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এগৰাকী শিশু গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ধনিয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৫ নং ৱাৰ্ডৰ ৰহমত আলীৰ ঘৰৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ যোৱা পথৰ ফলকত তিনিগৰাকী শিশুৱে খেলি আছিল ৷ তেনেতে হঠাৎ ফলকখন ভাগি পৰে ।

শোকাৱহ ঘটনাটোত তহিদা খাতুন (৯) আৰু ৰীমা খাতুন (৯) নামৰ দুটি শিশুৰ মৃত্যৰ লগতে হালিমা খাতুন (১০) নামৰ শিশুটি গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত হালিমাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইফালে, নিহত তহিদা আৰু ৰীমাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা

লাহৰীঘাট : বুধবাৰে ধিঙৰ ধনিয়াভেটিত সংঘটিত হয় এক শোকাবহ ঘটনা ৷ পথৰ ফলক ভাঙি যোৱাত দুই শিশুৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে এগৰাকী শিশু গুৰুতৰভাবে আহত হৈছে ৷ জানিব পৰা মতে, ধনিয়াভেটি গাঁও পঞ্চায়তৰ ৫ নং ৱাৰ্ডৰ ৰহমত আলীৰ ঘৰৰ পৰা জাকিৰ হুছেইন নামৰ ব্যক্তিজনৰ ঘৰলৈ যোৱা পথৰ ফলকত তিনিগৰাকী শিশুৱে খেলি আছিল ৷ তেনেতে হঠাৎ ফলকখন ভাগি পৰে ।

শোকাৱহ ঘটনাটোত তহিদা খাতুন (৯) আৰু ৰীমা খাতুন (৯) নামৰ দুটি শিশুৰ মৃত্যৰ লগতে হালিমা খাতুন (১০) নামৰ শিশুটি গুৰুতৰভাবে আহত হয় । আহত হালিমাক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ইফালে, নিহত তহিদা আৰু ৰীমাৰ মৃতদেহ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে নগাঁও মেডিকেল কলেজ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্য়জুৰি কৰ্মবিৰতিত বহিল সদৌ অসম ন্যায়িক কৰ্মচাৰী সন্থা

For All Latest Updates

TAGGED:

ধিং
লাহৰীঘাট
ফলক ভঙাত দুটি শিশুৰ মৃত্যু
নগাঁও চিকিৎসালয়
DHING NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

JONAI NEWS

তৰাজান নৈত গা ধুবলৈ গৈ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী

July 15, 2026 at 8:28 PM IST
Tragic death of a fisherman while going to fishing in Kalgachia

মাছ মাৰিবলৈ গৈ বাঢ়নী পানীত পৰি মাছমৰীয়াৰ অকাল মৃত্যু

July 15, 2026 at 5:30 PM IST
Jonai river erosion

জোনাইৰ শুকান নলাৰ খহনীয়াৰ কালৰূপ: নৈত জাহ গৈছে বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ-বাৰী, খেতিপথাৰ, বাট-পথ

July 15, 2026 at 4:04 PM IST
Brahma Kumari Ishwariya University felicited students in Morigaon

মৰিগাঁৱত ব্ৰহ্মকুমাৰী ঈশ্বৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মান সমাৰোহ: ৬ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি নিচামুক্ত অভিযান

July 15, 2026 at 3:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.