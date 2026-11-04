ETV Bharat / Videos

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰ বন্ধৰ কাৰ্যসূচী বাতিল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 4, 2026 at 4:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) অহা ৬ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰশাসনে আটাছুৰ দাবী মানি লোৱাত তেওঁলোকে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

বুধবাৰে যমুনা ৰক্ষাক লৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিধায়ক, আয়ুক্ত, একাধিক চৰকাৰী বিভাগৰ বৰমুৰীয়া, আটাছুৰ নেতৃত্ব তথা যমুনা দখলদাৰী একাংশক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় । এই আলোচনা মৰ্মে, যমুনা বেদখল কৰা সকলো পক্ষৰ বিৰুদ্ধে অহা ৭ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷

যিসমূহে যমুনাত চৰকাৰী আৱণ্টন লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভৱনৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ ১.৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন লাভৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কাৰ হৈছে । যমুনা পৰিষ্কৰণ ঠিকাক লৈ দুই-এক নতুন পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে । এই কথা জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

লগতে পঢ়ক : প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু

শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) অহা ৬ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰশাসনে আটাছুৰ দাবী মানি লোৱাত তেওঁলোকে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷

বুধবাৰে যমুনা ৰক্ষাক লৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিধায়ক, আয়ুক্ত, একাধিক চৰকাৰী বিভাগৰ বৰমুৰীয়া, আটাছুৰ নেতৃত্ব তথা যমুনা দখলদাৰী একাংশক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় । এই আলোচনা মৰ্মে, যমুনা বেদখল কৰা সকলো পক্ষৰ বিৰুদ্ধে অহা ৭ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷

যিসমূহে যমুনাত চৰকাৰী আৱণ্টন লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভৱনৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ ১.৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন লাভৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কাৰ হৈছে । যমুনা পৰিষ্কৰণ ঠিকাক লৈ দুই-এক নতুন পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে । এই কথা জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷

লগতে পঢ়ক : লক্ষ্য বেদখলমুক্ত যমুনা : দ্বিতীয় দিনাও আটাছুৰ উচ্ছেদ অভিযান

লগতে পঢ়ক : প্ৰশাসন-বিধায়কক দোষ জাপি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক যমুনা বেদখলমুক্ত কৰাত নামিল আটাছু

For All Latest Updates

TAGGED:

শিৱসাগৰ বন্ধৰ কাৰ্যসূচী বাতিল
৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ
যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰা
SHIVSAGAR BANDH
যমুনা পৰিষ্কৰণ নতুন পৰিকল্পনা

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

MAJULI RAAS FESTIVAL 2026

ৰাস মহোৎসৱক পৰ্যটকক আদৰিবলৈ সাজু মাজুলী, জিলা আয়ুক্তৰ প্ৰস্তুতিমূলক বৈঠক

November 3, 2026 at 8:24 PM IST
wild elephant terror at kothiatholi

নগাঁৱৰ কঠিয়াতলিৰ ভিন্ন এলেকাত বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ, ৰাইজৰ মাজত উদ্বেগ

November 3, 2026 at 6:12 PM IST
AASU Launches Candlelight March in Nagaon Demanding Justice for Zubeen Garg

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ দাবীত নগাঁৱত আছুৰ মম শিখা সমদল

October 29, 2026 at 11:06 PM IST
LAKSHMI PUJA IS OBSERVED IN MAJULI

কোজাগৰী লক্ষ্মী পূজা : মাজুলীৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ঐশ্বৰ্য-বিভূতিৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী মহালক্ষ্মীৰ আৰাধনা

October 25, 2026 at 3:54 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.