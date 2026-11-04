৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক

৬ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ বন্ধ প্ৰত্যাহাৰ; যমুনা ৰক্ষাক লৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বৈঠক
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 4, 2026 at 4:59 PM IST
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) অহা ৬ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰশাসনে আটাছুৰ দাবী মানি লোৱাত তেওঁলোকে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷
বুধবাৰে যমুনা ৰক্ষাক লৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিধায়ক, আয়ুক্ত, একাধিক চৰকাৰী বিভাগৰ বৰমুৰীয়া, আটাছুৰ নেতৃত্ব তথা যমুনা দখলদাৰী একাংশক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় । এই আলোচনা মৰ্মে, যমুনা বেদখল কৰা সকলো পক্ষৰ বিৰুদ্ধে অহা ৭ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷
যিসমূহে যমুনাত চৰকাৰী আৱণ্টন লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভৱনৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ ১.৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন লাভৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কাৰ হৈছে । যমুনা পৰিষ্কৰণ ঠিকাক লৈ দুই-এক নতুন পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে । এই কথা জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷
শিৱসাগৰ : শিৱসাগৰ জিলাৰ মাজমজিয়াৰ ঐতিহাসিক যমুনা জলাশয়ক বেদখলমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে সদৌ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই (আটাছু) অহা ৬ নৱেম্বৰ তাৰিখৰ জিলা বন্ধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰশাসনে আটাছুৰ দাবী মানি লোৱাত তেওঁলোকে এই বন্ধৰ কাৰ্যসূচী সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰে ৷
বুধবাৰে যমুনা ৰক্ষাক লৈ শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত বিধায়ক, আয়ুক্ত, একাধিক চৰকাৰী বিভাগৰ বৰমুৰীয়া, আটাছুৰ নেতৃত্ব তথা যমুনা দখলদাৰী একাংশক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা কৰা হয় । এই আলোচনা মৰ্মে, যমুনা বেদখল কৰা সকলো পক্ষৰ বিৰুদ্ধে অহা ৭ নৱেম্বৰত শিৱসাগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ চলিব বুলিও জানিব পৰা গৈছে ৷
যিসমূহে যমুনাত চৰকাৰী আৱণ্টন লাভ কৰিছিল তেওঁলোকৰ ভৱনৰ বিপৰীতে ক্ষতিপূৰণ দিবৰ বাবে অসম চৰকাৰলৈ ১.৬ কোটি টকাৰ অনুমোদন লাভৰ পত্ৰ প্ৰেৰণ কাৰ হৈছে । যমুনা পৰিষ্কৰণ ঠিকাক লৈ দুই-এক নতুন পৰিকল্পনাৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰা হৈছে । এই কথা জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে সদৰী কৰে ৷