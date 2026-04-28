কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত ১০০% উত্তীৰ্ণৰে উজলিল নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমী - ASSAM HS FINAL EXAM RESULTS 2026
Published : April 28, 2026 at 2:31 PM IST
নলবাৰী : আজি ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল । পুৱা ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমীত ।
নলবাৰীৰ হাজো ৰোডৰ চ'কবজাৰস্থিত শংকৰদেৱ একাডেমীয়ে দেখুৱালে আশানুৰূপ ফলাফল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ফলাফলত উৎফুল্লিত শংকৰদেৱ একাডেমী । শংকৰদেৱ একাডেমীৰ ১৭৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈ কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত ১০০% আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৯৮.৮ % উত্তীৰ্ণৰে চমক দেখুৱাইছে ।
ইপিনে, শিক্ষানুষ্ঠানখনে পূৰ্বৰ ফলাফল অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি অধ্যক্ষ বিনয় মজুমদাৰে কয়, "সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে অভিনন্দন জনাইছো । তিনিওটা শাখাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সফল হৈছে । উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।"
আনহাতে, আজিৰ এই ফলাফলত সুফল লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যক্ত কৰে নিজৰ নিজৰ অনুভৱ । সকলোৱে নিজ নিজ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সপোন । কোনোৱে যদি অধিবক্তা হোৱাৰ সপোন, আন কোনোৱে এপিএছচিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্য় ।
উল্লেখ্য় যে এইবাৰৰ ফলাফলত নলবাৰী জিলাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৮২% । মুঠ অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৬,৫৫৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় ১,৫৬৭ গৰাকী । দ্বিতীয় বিভাগত ২,২৮৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ১,৭০৮ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয় । সৰ্বমুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৫,৫৫৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ।
