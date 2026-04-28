কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত ১০০% উত্তীৰ্ণৰে উজলিল নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমী - ASSAM HS FINAL EXAM RESULTS 2026

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 2:31 PM IST

নলবাৰী : আজি ঘোষণা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল । পুৱা ফলাফল ঘোষণা হোৱাৰ পিছতে আনন্দৰ জোৱাৰ উঠিছে নলবাৰীৰ শংকৰদেৱ একাডেমীত ।  

নলবাৰীৰ হাজো ৰোডৰ চ'কবজাৰস্থিত শংকৰদেৱ একাডেমীয়ে দেখুৱালে আশানুৰূপ ফলাফল । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ফলাফলত উৎফুল্লিত শংকৰদেৱ একাডেমী । শংকৰদেৱ একাডেমীৰ ১৭৭ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈ কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত ১০০% আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৯৮.৮ % উত্তীৰ্ণৰে চমক দেখুৱাইছে ।  

ইপিনে, শিক্ষানুষ্ঠানখনে পূৰ্বৰ ফলাফল অক্ষুন্ন ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা বুলি মন্তব্য কৰি অধ্যক্ষ বিনয় মজুমদাৰে কয়, "সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে অভিনন্দন জনাইছো । তিনিওটা শাখাতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সফল হৈছে । উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষানুষ্ঠানখনে সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে ।"

আনহাতে, আজিৰ এই ফলাফলত সুফল লাভ কৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যক্ত কৰে নিজৰ নিজৰ অনুভৱ । সকলোৱে নিজ নিজ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনাৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ সপোন । কোনোৱে যদি অধিবক্তা হোৱাৰ সপোন, আন কোনোৱে এপিএছচিত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্য় ।  

উল্লেখ্য় যে এইবাৰৰ ফলাফলত নলবাৰী জিলাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৪.৮২% । মুঠ অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৬,৫৫৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী । ইয়াৰে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় ১,৫৬৭ গৰাকী । দ্বিতীয় বিভাগত ২,২৮৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ১,৭০৮ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হয় । সৰ্বমুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৫,৫৫৮ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ।

লগতে পঢ়ক:উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা: মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮১.৫৪ শতাংশ, কোন শাখাত কিমান উত্তীৰ্ণ হ'ল চাওক সবিশেষ  

 

নলবাৰী
উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা
অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM HS FINAL EXAM RESULTS 2026

ETV Bharat Assamese Team

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

HS final results 2026

কামপুৰলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে স্নিগ্ধ পৰাণ শইকীয়াই: ৰসায়নবিদ্যাত ১০০ নম্বৰ লাভ

April 28, 2026 at 2:00 PM IST
first bohag without Zubeen Garg Fans fall in mud and cry at Dikshu's song in Jorhat

মঞ্চত দীক্ষু, বোকাত অনুৰাগীৰ কান্দোন; জুবিন বিহীন বিহুৰ মৰ্মান্তিক দৃশ্য!

April 28, 2026 at 12:31 PM IST
Guwahati police took the driver shamim ahmed into custody

গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে জিম্মাত ল'লে মঠঘৰীয়াৰ দুৰ্ঘটনাৰ পলাতক চালকক

April 28, 2026 at 11:38 AM IST
massive erosion of the Brahmaputra in South Salmara Mankachar

দক্ষিণ শালমাৰাৰ সুখচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ৰূপ

April 27, 2026 at 8:30 PM IST

