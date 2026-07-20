ETV Bharat / Videos

চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান, নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বানাক্ৰান্ত ৰাইজ - যোৰহাটত বান

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চৰাইদেউ জিলাত ভয়াবহ বান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 20, 2026 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰেও চৰাইদেউ জিলাত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি । বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিছে যদিও বানৰ ভয়াবহতা কমা নাই । ফলত টালি টোপোলা বান্ধি বানাক্ৰান্ত ৰাইজে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে । 

জিলাখনৰ ক্ৰমে বেকাঁদংল, টিঙালীবাম, সাপেখাতী, খামলুং, ৰাইদঙীয়া ন-কছাৰী, নাফুক, নাফুক চাহ বাগিছা, দৈচলং, টিয়কহাবি, টিঙালীবাম বাগিছা, ৰংচোৱাল, চাউৰংগাবাম, অভয়পুৰ, চাফ্ৰাই আদি বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানত প্লাৱিত হৈছে ৷

ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰি চহৰ প্ৰথমবাৰলৈ বানৰ কৱলত পৰিছে । জিলাখনৰ প্ৰায় সমূহ পথ, উপপথ পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত জিলাখনত যাতায়ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিল। 

জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু লোক পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বানাক্ৰান্তৰ বাবে হেল্প লাইন নম্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে।

চৰাইদেউ জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে কয় যে, তিনিটাকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে দেওবাৰৰ পৰা কাম কৰি আছে। টাউকাক নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত সোণাৰি চহৰখন পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে । ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল আহিছে।

লগতে পঢ়ক : শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰেও চৰাইদেউ জিলাত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি । বৰষুণৰ পৰিমাণ কমিছে যদিও বানৰ ভয়াবহতা কমা নাই । ফলত টালি টোপোলা বান্ধি বানাক্ৰান্ত ৰাইজে নিৰাপদ স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে । 

জিলাখনৰ ক্ৰমে বেকাঁদংল, টিঙালীবাম, সাপেখাতী, খামলুং, ৰাইদঙীয়া ন-কছাৰী, নাফুক, নাফুক চাহ বাগিছা, দৈচলং, টিয়কহাবি, টিঙালীবাম বাগিছা, ৰংচোৱাল, চাউৰংগাবাম, অভয়পুৰ, চাফ্ৰাই আদি বিস্তীৰ্ণ এলেকা বানত প্লাৱিত হৈছে ৷

ইফালে চৰাইদেউ জিলাৰ সদৰ সোণাৰি চহৰ প্ৰথমবাৰলৈ বানৰ কৱলত পৰিছে । জিলাখনৰ প্ৰায় সমূহ পথ, উপপথ পানীয়ে বুৰাই পেলোৱাত জিলাখনত যাতায়ত সম্পূৰ্ণ ৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিল। 

জিলা প্ৰশাসনে বানাক্ৰান্তৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যদিও বহু লোক পানীৰ মাজতে আবদ্ধ হৈ থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে । বানাক্ৰান্তৰ বাবে হেল্প লাইন নম্বৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছে জিলা প্ৰশাসনে।

চৰাইদেউ জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতিক লৈ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে কয় যে, তিনিটাকৈ উদ্ধাৰকাৰী দলে দেওবাৰৰ পৰা কাম কৰি আছে। টাউকাক নদীৰ পানী বৃদ্ধি পোৱাত সোণাৰি চহৰখন পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে । ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া আৰু লক্ষীমপুৰ জিলাৰ পৰা উদ্ধাৰ কাৰ্যৰ বাবে উদ্ধাৰকাৰী দল আহিছে।

লগতে পঢ়ক : শিৱসাগৰ হৈ পৰিল মহাসাগৰ: ৫০ বছৰে নেদেখা বানে নিশাটোতে ঢাঁহি-মুহি নিলে সকলো

For All Latest Updates

TAGGED:

চৰাইদেউ জিলাত বান
সোণাৰিত ভয়ংকৰ বান
শিৱসাগৰত বান
যোৰহাটত বান
FLOOD IN CHARAIDEO DISTRICT

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Holy Shravan Month

শাওনৰ প্ৰথম সোমবাৰে টিহুৰ শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ সমাগম

July 20, 2026 at 6:25 PM IST
Woman drowns in Kaliabor

বোৱঁতী ধলে উটুৱাই নিলে মহিলাক

July 20, 2026 at 4:01 PM IST
Flood in Upper Assam

প্ৰলয়ংকৰী বানৰ কবলত শিৱসাগৰবাসী, মথাউৰি ভাঙি বানে বুৰাইছে ইখনৰ পিছত সিখন গাঁও

July 20, 2026 at 1:52 PM IST
Two youths died in a tragic road accident in Dima Hasao

ডিমা হাছাওত শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু

July 20, 2026 at 9:57 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.