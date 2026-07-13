ETV Bharat / Videos

পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল: ৫ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগিল (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 13, 2026 at 3:16 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: টীয়কৰ বলমা অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । নিশা পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগাৰ ফলত বৃহত্তৰ বলমা অঞ্চল বানৰ কবলত পৰে । জানিব পৰা মতে প্ৰায় ৫ খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত । ৰাইজৰ পশুধন, কঠীয়াতলি, বামখেতি সকলো বৰ্তমান পানীৰ তলত । খৰালি ৰিং বান্ধটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । ৰাইজে জনোৱা মতে প্ৰতিবছৰে বলমা অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰে ।

ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰি স্থানীয় এজন যুৱকে কয়, "এয়া আমাৰ কোনো নতুন সমস্যা নহয় । নিশা বানৰ ফলত আমাৰ পশুধনসহ কৃষিভূমি আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । আমি এইবোৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছোঁ । কিন্তু আমি এই সমস্যাৰ আৰু কিমান দিন মোকাবিলা কৰিব লাগিব । আমি জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগক আমাৰ সমস্যাবোৰ প্ৰতিবাৰে অৱগত কৰি আহিছোঁ যদিও কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই । সেয়ে এইবাৰ অন্ততঃ খৰালি বান্ধটো মেৰামতি কৰি আমাৰ কৃষিজীৱী ৰাইজক উপকৃত কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

সৃজনগ্ৰামত পথৰ দুৰৱস্থাই ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাইছে ৰাইজক, দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে খোজ দিবলৈ

যোৰহাট: টীয়কৰ বলমা অঞ্চলত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি । নিশা পুঠি নদীৰ ৰিং বান্ধ ছিগাৰ ফলত বৃহত্তৰ বলমা অঞ্চল বানৰ কবলত পৰে । জানিব পৰা মতে প্ৰায় ৫ খন গাঁও এতিয়া পানীৰ তলত । ৰাইজৰ পশুধন, কঠীয়াতলি, বামখেতি সকলো বৰ্তমান পানীৰ তলত । খৰালি ৰিং বান্ধটো মেৰামতি নকৰাৰ ফলতে এনে পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে । ৰাইজে জনোৱা মতে প্ৰতিবছৰে বলমা অঞ্চলটো বানৰ কবলত পৰে ।

ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰি স্থানীয় এজন যুৱকে কয়, "এয়া আমাৰ কোনো নতুন সমস্যা নহয় । নিশা বানৰ ফলত আমাৰ পশুধনসহ কৃষিভূমি আদিৰ বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছে । আমি এইবোৰ সমস্যাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰি আছোঁ । কিন্তু আমি এই সমস্যাৰ আৰু কিমান দিন মোকাবিলা কৰিব লাগিব । আমি জনপ্ৰতিনিধি তথা বিভাগক আমাৰ সমস্যাবোৰ প্ৰতিবাৰে অৱগত কৰি আহিছোঁ যদিও কোনেও গুৰুত্ব দিয়া নাই । সেয়ে এইবাৰ অন্ততঃ খৰালি বান্ধটো মেৰামতি কৰি আমাৰ কৃষিজীৱী ৰাইজক উপকৃত কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

সৃজনগ্ৰামত পথৰ দুৰৱস্থাই ঘটিয়ে ঘটিয়ে পানী খুৱাইছে ৰাইজক, দহবাৰ চিন্তা কৰিব লাগে খোজ দিবলৈ

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰিং বান্ধ
বান
পুঠিনদী
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT FLOOD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

FLOOD RELIEF DISTRIBUTE AT JONAI

জোনাইৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজলৈ সহায়ৰ হাত ধেমাজিৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ

July 13, 2026 at 1:53 PM IST
MINISTER JAYANTA MALLA BARUAH

বন্যহস্তীয়ে কৃষি নষ্ট কৰিলে কৃষকে পাব ধন, ঘোষণা বনমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাৰ

July 12, 2026 at 8:45 PM IST
EDUCATION MINISTER RANOJ PEGU

মিচিং ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে পৃথকে টেট অনুষ্ঠিত কৰাটো অসম্ভৱ : শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগু

July 12, 2026 at 5:31 PM IST
WILD ELEPHANT IN KAMPUR

নগাঁৱৰ কামপুৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ

July 12, 2026 at 4:52 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.