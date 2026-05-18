ETV Bharat / Videos

অগ্নিদেৱতাৰ প্ৰকোপ ! দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভস্মীভূত সাতটাকৈ ঘৰ - FIRE INCIDENT IN SATGAON

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণত ভস্মীভূত সাতটাকৈ ঘৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 18, 2026 at 2:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণে কালৰূপ ধাৰণ কৰি নিমিষতে ছাইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে সাতটাকৈ ঘৰ ৷ মহানগৰীৰ সাতগাঁও থানাৰ পৰা মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ নিলগত থকা সোণাই মিকিৰ পথত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷

তথ্য অনুসৰি, পথটোৰ বাসিন্দা প্ৰবীণ ৰংপীৰ ভাৰাঘৰৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে । ৰংপীৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বাস কৰি আহিছে ছঘৰকৈ লোকে ৷ কোনো এগৰাকী ভাৰাতীয়াৰ ঘৰত হোৱা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷

দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত জুইৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় ৷ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে জুই নুমুওৱাৰ চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয় ৷ অৱশেষত ঘটনাস্থলীত সাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷

অতি পৰিতাপৰ কথা যে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰখনত সংঘটিত এই জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ ঘটনাস্থলীত প্ৰায় এঘণ্টা পলমকৈহে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহন উপস্থিত হৈছিল ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবালাখ টকা মূল্যৰ সা-সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় ।

লগতে পঢ়ক: আমিষ খাদ্যৰ পৰা সাত হাত দূৰৈত থকা এখন গাঁও, বিয়া-সবাহলৈ গ’লেও নিজৰ খাদ্য লগত নিয়ে গাঁওবাসীয়ে

গুৱাহাটী: গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ৷ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণে কালৰূপ ধাৰণ কৰি নিমিষতে ছাইলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিলে সাতটাকৈ ঘৰ ৷ মহানগৰীৰ সাতগাঁও থানাৰ পৰা মাত্ৰ ১০০ মিটাৰ নিলগত থকা সোণাই মিকিৰ পথত এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷

তথ্য অনুসৰি, পথটোৰ বাসিন্দা প্ৰবীণ ৰংপীৰ ভাৰাঘৰৰ পৰাই জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে । ৰংপীৰ ঘৰত ভাৰাতীয়া হিচাপে দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বাস কৰি আহিছে ছঘৰকৈ লোকে ৷ কোনো এগৰাকী ভাৰাতীয়াৰ ঘৰত হোৱা বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে জুইৰ সূত্ৰপাত ঘটে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত জুয়ে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে ৷

দুটাকৈ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হোৱাত জুইৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পায় ৷ অঞ্চলটোৰ লোকসকলে নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাৰে জুই নুমুওৱাৰ চেষ্টা কৰে যদিও বিফল হয় ৷ অৱশেষত ঘটনাস্থলীত সাতগাঁও আৰক্ষী উপস্থিত হৈ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত এঘণ্টাজোৰা প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় ৷

অতি পৰিতাপৰ কথা যে ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চহৰখনত সংঘটিত এই জুই নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিবলৈ ঘটনাস্থলীত প্ৰায় এঘণ্টা পলমকৈহে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ দুখন বাহন উপস্থিত হৈছিল ৷ এই অগ্নিকাণ্ডত কেইবালাখ টকা মূল্যৰ সা-সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় ।

লগতে পঢ়ক: আমিষ খাদ্যৰ পৰা সাত হাত দূৰৈত থকা এখন গাঁও, বিয়া-সবাহলৈ গ’লেও নিজৰ খাদ্য লগত নিয়ে গাঁওবাসীয়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ
গুৱাহাটীত অগ্নিকাণ্ড
বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিট
ইটিভি ভাৰত অসম
FIRE INCIDENT IN SATGAON

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

DERGAON NEWS

দেৰগাঁৱত ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ, চিচিটিভিত বন্দী ভলুকৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য

May 17, 2026 at 8:10 PM IST
ASSAM CM HIMANTA BISWA SARMA

আৰএছএছৰ মুৰব্বী মোহন ভাগৱতক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ

May 17, 2026 at 5:30 PM IST
HEAVY STROM HITS DIBRUGARH

খোৱাঙত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ; গছ পৰি ভাঙিল বহু বাহন, উৰুৱাই নিলে বহু লোকৰ ঘৰৰ টিনপাত

May 17, 2026 at 5:00 PM IST
Bear spotted in Dergaon residential area

দেৰগাঁৱত নিশা ভালুকৰ মুক্ত বিচৰণ; আতংকিত ৰাইজ

May 17, 2026 at 4:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.