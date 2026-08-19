ETV Bharat / Videos

বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰত প্ৰথমা পত্নীৰ ভাতৃক হত্য়া ভনী জোৱায়েকৰ - SENSATIONAL MURDER IN NALBARI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰথমা পত্নীৰ ভাতৃক চোকা অস্ত্ৰৰে হত্য়া (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2026 at 11:00 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত ভনী জোৱায়েকৰ হাতত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে । চোকা অস্ত্ৰৰে ভনী জোৱায়েকে জহৰ উদ্দিনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি বৰক্ষেত্ৰীৰ শিয়ালমাৰী চৰৰ জহৰ উদ্দিনৰ ভগ্নী ছাজিৰণ নেচাক একে গাঁৱৰে হাফিজুৰ ৰহমানে বিয়া কৰাইছিল; কিন্তু দুমাহ মান পূৰ্বে হাফিজুৰ ৰহমানে দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় । স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য় অনুসৰি তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথমা পত্নী আৰু হাফিজুৰৰ মাজত পাৰিবাৰিক কন্দল আৰম্ভ হয় । মঙলবাৰেও পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পিছত ভনীয়েকৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা জহৰ উদ্দিনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে হাফিজুৰ ৰহমানে ।  

জহৰ উদ্দিনক সংকটজনক অৱস্থাত মুকালমুৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও ইয়াৰ পূৰ্বেই মৃত্য়ু হোৱা বুলি চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে । ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অভিযুক্ত হাফিজুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী পলাতক অৱস্থাত আছে । স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কিশোৰীসহ তিনিজনক আটক

যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ, নতুন দিশ উন্মোচিত

নলবাৰী : নলবাৰী জিলাৰ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলত ভনী জোৱায়েকৰ হাতত এজন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱালে । চোকা অস্ত্ৰৰে ভনী জোৱায়েকে জহৰ উদ্দিনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।

উত্থাপিত অভিযোগ অনুসৰি বৰক্ষেত্ৰীৰ শিয়ালমাৰী চৰৰ জহৰ উদ্দিনৰ ভগ্নী ছাজিৰণ নেচাক একে গাঁৱৰে হাফিজুৰ ৰহমানে বিয়া কৰাইছিল; কিন্তু দুমাহ মান পূৰ্বে হাফিজুৰ ৰহমানে দ্বিতীয় বিবাহ কৰায় । স্থানীয় ৰাইজৰ ভাষ্য় অনুসৰি তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰথমা পত্নী আৰু হাফিজুৰৰ মাজত পাৰিবাৰিক কন্দল আৰম্ভ হয় । মঙলবাৰেও পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পিছত ভনীয়েকৰ খবৰ ল'বলৈ যোৱা জহৰ উদ্দিনক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি ডিঙি ৰেপি হত্যা কৰে হাফিজুৰ ৰহমানে ।  

জহৰ উদ্দিনক সংকটজনক অৱস্থাত মুকালমুৱা মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও ইয়াৰ পূৰ্বেই মৃত্য়ু হোৱা বুলি চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে । ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অভিযুক্ত হাফিজুৰ ৰহমান আৰু তেওঁৰ দ্বিতীয় পত্নী পলাতক অৱস্থাত আছে । স্থানীয় ৰাইজে অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; ঘটনাৰ সৈতে জড়িত কিশোৰীসহ তিনিজনক আটক

যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ, নতুন দিশ উন্মোচিত

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
দ্বিতীয় বিবাহ
MURDER IN BARKHETRI
SENSATIONAL MURDER IN NALBARI

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

holy vadra month 2026 celebrated in Satra and Namghar of majuli

পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী

August 19, 2026 at 3:14 PM IST
Dhekiahhowa Bornamghar pal naam

ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰত মাহজোৰা চাৰি প্ৰসংগীয়া পালনাম আৰম্ভ

August 19, 2026 at 2:54 PM IST
Historical Moinaporia Namghar

মইনাপৰীয়া নামঘৰত মাহজোৰাকৈ ভাদমহীয়া নাম প্ৰসংগ

August 18, 2026 at 4:18 PM IST
Assam State BJP president Dilip Saikia

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ সাংগঠনিক স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে জিলা পৰ্যায়ৰ বৈঠক

August 18, 2026 at 3:47 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.