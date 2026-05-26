শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মাতৃৰ মৰণোত্তৰ চকু দান - SIVASAGAR EYE DONATION

শিৱসাগৰৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ মাতৃৰ মৰণোত্তৰ চকু দান (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 7:41 PM IST

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক পাপৰি চেতিয়াৰ মাতৃৰ মঙলবাৰে দুপৰীয়া মৃত্যু হয় । আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰিবলৈ লওঁতেই তেওঁৰ চৰকাৰী আৱাসত চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰি থকা মাতৃৰ মৃত্যু হয় ।

উল্লেখ্য যে তেওঁৰ মাতৃ বিজয়া চেতিয়াই ইতিমধ্যে তেওঁৰ চকুযুৰি দান কৰি থৈছিল । সেয়ে মৃত্যুৰ পিছত যোৰহাটৰ পৰা জেউতি আই বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা লোক আহি প্ৰয়াত বিজয়া চেতিয়াৰ চকুৰ কৰ্ণিয়া সংগ্ৰহ কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত জেউতি আই বেংকৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "মই যোৰহাট জেউতি আই বেংকৰ পৰা আহিছোঁ । মোক শিৱসাগৰৰ খেমকাজীয়ে ফোন কৰিলে যে শিৱসাগৰত আই ড'নেশ্বন আছে বুলি । শিৱসাগৰত আই ড'নেশ্বন এনেকুৱা বহুখিনি হৈ আছে আৰু হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিছোঁ । কাৰণ খেমকাজী সদায় আমাৰ লগত জড়িত থাকে । কোনোবা এজন লোক ঢুকালে ঘৰৰ কোনোবা এজনে আমাক খবৰ দিলেই হ'ল । ঢুকোৱাৰ ছঘণ্টালৈকে চকু ভালে থাকে । ছঘণ্টাৰ ভিতৰত আহি আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ ।"

উল্লেখ্য যে ৭১ বছৰ বয়সত মৃত্যু হোৱা মহিলাগৰeকীৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বুধবাৰে শিৱসাগৰ নগৰৰ থানামুখ শান্তিধাম শ্মশানত সম্পন্ন কৰা হ'ব ।

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance.

