অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন LIVE - 16TH ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY
Published : May 22, 2026 at 9:33 AM IST
আজি অসম বিধানসভাৰ ষষ্ঠদশ অধিৱেশনৰ দ্বিতীয়টো দিন ৷ ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ সদনৰ কাম-কাজ ৷ ৰাজ্যপাল আচাৰ্যৰ ভাষণৰ ওপৰত হোৱা বিতৰ্কত অংশ ল’ব শাসক-বিৰোধী শিবিৰৰ বিধায়কে । বিতৰ্কত অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পাব নৱনিৰ্বাচিত বিধায়কেও । উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে অসম বিধানসভাৰ এই অধিৱেশন ৷ অসমত NDA-এ তৃতীয়বাৰ চৰকাৰ গঠন কৰা তথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে দ্বিতীয়বাৰলৈ শপত লোৱাৰ পাছতে এই বিধানসভা অধিৱেশনৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা আৰম্ভ হয় ৷ অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনা বিধানসভাৰ সদস্যসকলে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰে ৷ প্ৰ’টেম অধ্যক্ষ চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীয়ে তেওঁলোকক পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায় ৷ এই অধিবেশনৰ প্ৰথম দিনা জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি কেইবাগৰাকীও বিধায়কক বিধানসভাৰ মজিয়াত উপস্থিত হোৱা দেখা যায় ৷
