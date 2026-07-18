সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ... - NEET UG RE EXAM 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 18, 2026 at 12:32 PM IST
ধেমাজি : মনত অদম্য সাহস, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে অসম্ভৱ সকলো কাম সম্ভৱ হৈ উঠে ৷ তাৰেই প্ৰমাণ দিলে চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে ৷ সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে 463 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে 144256 ৷
ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰৰ ডিমৌ ভগৱান বৰগঢ়া নামৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ নিবাসী তপন নৰহ আৰু অল্পনা নৰহৰ পুত্ৰ সত্যজিত নৰহে কয়, “সৰুৰে পৰ এই মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল । যাতে সকলোকে মই সহায় কৰিব পাৰে ৷ ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সদায় ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰিছিলো ৷ ৰাতি সোনকালে শুই গৈছিলো, কিন্তু পুৱা সোনকালে উঠি মই পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷’’ জানিব পৰা মতে, সত্যজিতৰ পিতৃয়ে কৃষিকাৰ্যৰ লগতে দিন হাজিৰা কৰে ৷ বহু কষ্টৰে ঘৰখন চলোৱা সত্যজিতৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ এই সফলতাত বহু আনন্দিত হৈছে ৷
ধেমাজি : মনত অদম্য সাহস, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে অসম্ভৱ সকলো কাম সম্ভৱ হৈ উঠে ৷ তাৰেই প্ৰমাণ দিলে চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে ৷ সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে 463 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে 144256 ৷
ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰৰ ডিমৌ ভগৱান বৰগঢ়া নামৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ নিবাসী তপন নৰহ আৰু অল্পনা নৰহৰ পুত্ৰ সত্যজিত নৰহে কয়, “সৰুৰে পৰ এই মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল । যাতে সকলোকে মই সহায় কৰিব পাৰে ৷ ৷
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সদায় ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰিছিলো ৷ ৰাতি সোনকালে শুই গৈছিলো, কিন্তু পুৱা সোনকালে উঠি মই পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷’’ জানিব পৰা মতে, সত্যজিতৰ পিতৃয়ে কৃষিকাৰ্যৰ লগতে দিন হাজিৰা কৰে ৷ বহু কষ্টৰে ঘৰখন চলোৱা সত্যজিতৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ এই সফলতাত বহু আনন্দিত হৈছে ৷