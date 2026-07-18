ETV Bharat / Videos

সপোন পূৰণৰ দিশে সত্যজিত নৰহৰ আৰু এখোজ... - NEET UG RE EXAM 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 12:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ধেমাজি : মনত অদম্য সাহস, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে অসম্ভৱ সকলো কাম সম্ভৱ হৈ উঠে ৷ তাৰেই প্ৰমাণ দিলে চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে ৷ সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে 463 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে 144256 ৷

ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰৰ ডিমৌ ভগৱান বৰগঢ়া নামৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ নিবাসী তপন নৰহ আৰু অল্পনা নৰহৰ পুত্ৰ সত্যজিত নৰহে কয়, “সৰুৰে পৰ এই মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল । যাতে সকলোকে মই সহায় কৰিব পাৰে ৷ ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সদায় ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰিছিলো ৷ ৰাতি সোনকালে শুই গৈছিলো, কিন্তু পুৱা সোনকালে উঠি মই পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷’’ জানিব পৰা মতে, সত্যজিতৰ পিতৃয়ে কৃষিকাৰ্যৰ লগতে দিন হাজিৰা কৰে ৷ বহু কষ্টৰে ঘৰখন চলোৱা সত্যজিতৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ এই সফলতাত বহু আনন্দিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

লগতে পঢ়ক : সংগ্ৰাম, সপোন আৰু সফলতা: নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মৰিগাঁৱৰ ছাৰজাহ চাহিল

ধেমাজি : মনত অদম্য সাহস, নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে অসম্ভৱ সকলো কাম সম্ভৱ হৈ উঠে ৷ তাৰেই প্ৰমাণ দিলে চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে ৷ সদ্যঘোষিত সৰ্বভাৰতীয় নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাত চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহে 463 নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত তেওঁৰ ৰেংক হৈছে 144256 ৷

ধেমাজি জিলাৰ চিলাপথাৰৰ ডিমৌ ভগৱান বৰগঢ়া নামৰ অতি ভিতৰুৱা গাঁৱৰ নিবাসী তপন নৰহ আৰু অল্পনা নৰহৰ পুত্ৰ সত্যজিত নৰহে কয়, “সৰুৰে পৰ এই মেডিকেল লাইনত যোৱাৰ মোৰ ইচ্ছা আছিল । যাতে সকলোকে মই সহায় কৰিব পাৰে ৷ ৷

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘মই সদায় ভালদৰে পঢ়াশুনা কৰিছিলো ৷ ৰাতি সোনকালে শুই গৈছিলো, কিন্তু পুৱা সোনকালে উঠি মই পঢ়া-শুনা কৰিছিল ৷’’ জানিব পৰা মতে, সত্যজিতৰ পিতৃয়ে কৃষিকাৰ্যৰ লগতে দিন হাজিৰা কৰে ৷ বহু কষ্টৰে ঘৰখন চলোৱা সত্যজিতৰ পিতৃয়ে পুত্ৰৰ এই সফলতাত বহু আনন্দিত হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক : বৰপেটাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ক'চিং চেণ্টাৰৰ ৯ শিক্ষাৰ্থী নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ

লগতে পঢ়ক : সংগ্ৰাম, সপোন আৰু সফলতা: নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ মৰিগাঁৱৰ ছাৰজাহ চাহিল

For All Latest Updates

TAGGED:

নীট ইউজিৰ পুনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল
নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ
চিলাথাৰৰ সত্যজিত নৰহৰ
NEET UG RE EXAM 2026
NEET UG EXAM 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Inauguration of the new steel railing at the martyr's cemetery of the BoroLend movement

নতুন ৰূপেৰে উদ্ভাসিত বড়োলেণ্ড আন্দোলনৰ শ্বহীদ সমাধিক্ষেত্ৰ

July 17, 2026 at 9:03 PM IST
People organized traditional frog marriage desiring rain in Barhampur

বৰষুণৰ অভাৱত পথাৰত মেলিছে ছিৰাল ফাঁট, বৰুণ দেৱতাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ ৰাইজে পাতিছে ভেকুলী বিয়া

July 17, 2026 at 9:02 PM IST
JONAI FLOOD

বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত দিশহাৰা জোনাইৰ মধুপুৰ, অৰুণ চাপৰিবাসী

July 17, 2026 at 8:45 PM IST
Jorabat flood

মেঘালয়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ, কিন্তু যোৰাবাটত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান

July 17, 2026 at 8:43 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.