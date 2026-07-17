ETV Bharat / Videos

মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মধুপুৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ ভকত, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ মহন্তই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি আশা ব্যক্ত কৰিছে ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু অন্যান্য আতাপুৰুষসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত পৱিত্ৰ স্থান হৈছে শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰ । পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ চাৰিসীমাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই মধুপুৰ সত্ৰ ।

অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত নহ'লেও অসমৰ সমাজ জীৱনত মধুপুৰ সত্ৰৰ প্ৰভাৱ তাহানিৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে অটুট আছে । চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ কোচবিহাৰ জিলা ধুবুৰী জিলাৰ নিকটৱৰ্তী হোৱাৰ বাবে মধুপুৰ সত্ৰৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ।

ঐতিহাসিক মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নমূলক বহু কাম এতিয়াও কৰিবলগীয়া বাকী আছে । আনহাতে, মধুপুৰ সত্ৰৰ বহু বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে । অসম চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মধুপুৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাধৱদেৱ মহন্তৰ ।

আনহাতে, বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ভকতে কয়, "মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বহুত কাম বাকী আছে । সেইবিলাক চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ । ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টকা অসম চৰকাৰে বাজেটত ধৰিছে । সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যিবিলাক কৰিব লাগে কৰিব । সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা কামাখ্যা কৰিডৰলৈ...মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত কি কি ক’লে ?

ধুবুৰী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মধুপুৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ ভকত, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ মহন্তই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি আশা ব্যক্ত কৰিছে ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু অন্যান্য আতাপুৰুষসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত পৱিত্ৰ স্থান হৈছে শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰ । পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ চাৰিসীমাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই মধুপুৰ সত্ৰ ।

অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত নহ'লেও অসমৰ সমাজ জীৱনত মধুপুৰ সত্ৰৰ প্ৰভাৱ তাহানিৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে অটুট আছে । চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ কোচবিহাৰ জিলা ধুবুৰী জিলাৰ নিকটৱৰ্তী হোৱাৰ বাবে মধুপুৰ সত্ৰৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ।

ঐতিহাসিক মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নমূলক বহু কাম এতিয়াও কৰিবলগীয়া বাকী আছে । আনহাতে, মধুপুৰ সত্ৰৰ বহু বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে । অসম চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মধুপুৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাধৱদেৱ মহন্তৰ ।

আনহাতে, বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ভকতে কয়, "মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বহুত কাম বাকী আছে । সেইবিলাক চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ । ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টকা অসম চৰকাৰে বাজেটত ধৰিছে । সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যিবিলাক কৰিব লাগে কৰিব । সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :ফিফা বিশ্বকাপৰ পৰা কামাখ্যা কৰিডৰলৈ...মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত কি কি ক’লে ?

For All Latest Updates

TAGGED:

শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰ
মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়ন
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ইটিভি ভাৰত অসম
SRI SRI MADHUPUR SATRA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Anti-drugs awareness meeting in Kalgachia

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান

July 17, 2026 at 2:47 PM IST
grand-rath-yatra-festival-of-lord-jagannath-in Morigaon

মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা

July 17, 2026 at 9:40 AM IST
World snake day, nature lover urged not to kill snakes in Dhuburi

'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব', বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান

July 16, 2026 at 8:55 PM IST
Road blocked with deadbody who died in a road accident in Makum

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ

July 16, 2026 at 8:36 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.