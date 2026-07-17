মধুপুৰ সত্ৰ উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰৰ পদক্ষেপ, আশাবাদী সত্ৰাধিকাৰ - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 17, 2026 at 3:52 PM IST
ধুবুৰী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মধুপুৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ ভকত, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ মহন্তই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি আশা ব্যক্ত কৰিছে ।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু অন্যান্য আতাপুৰুষসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত পৱিত্ৰ স্থান হৈছে শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰ । পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ চাৰিসীমাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই মধুপুৰ সত্ৰ ।
অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত নহ'লেও অসমৰ সমাজ জীৱনত মধুপুৰ সত্ৰৰ প্ৰভাৱ তাহানিৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে অটুট আছে । চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ কোচবিহাৰ জিলা ধুবুৰী জিলাৰ নিকটৱৰ্তী হোৱাৰ বাবে মধুপুৰ সত্ৰৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
ঐতিহাসিক মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নমূলক বহু কাম এতিয়াও কৰিবলগীয়া বাকী আছে । আনহাতে, মধুপুৰ সত্ৰৰ বহু বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে । অসম চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মধুপুৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাধৱদেৱ মহন্তৰ ।
আনহাতে, বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ভকতে কয়, "মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বহুত কাম বাকী আছে । সেইবিলাক চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ । ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টকা অসম চৰকাৰে বাজেটত ধৰিছে । সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যিবিলাক কৰিব লাগে কৰিব । সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ ।"
ধুবুৰী : মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঐতিহাসিক শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা সামাজিক মাধ্যমযোগে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে মধুপুৰ সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী পীতাম্বৰ ভকত, ডেকা সত্ৰাধিকাৰ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ মহন্তই অসম চৰকাৰৰ প্ৰতি আস্থা প্ৰকাশ কৰি আশা ব্যক্ত কৰিছে ।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ আৰু অন্যান্য আতাপুৰুষসকলৰ স্মৃতি বিজড়িত পৱিত্ৰ স্থান হৈছে শ্ৰীশ্ৰী মধুপুৰ সত্ৰ । পশ্চিমবংগৰ কোচবিহাৰ জিলাৰ চাৰিসীমাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে এই মধুপুৰ সত্ৰ ।
অসমৰ ভৌগোলিক চাৰিসীমাৰ অন্তৰ্গত নহ'লেও অসমৰ সমাজ জীৱনত মধুপুৰ সত্ৰৰ প্ৰভাৱ তাহানিৰে পৰা বৰ্তমানলৈকে অটুট আছে । চুবুৰীয়া পশ্চিমবংগ ৰাজ্যৰ কোচবিহাৰ জিলা ধুবুৰী জিলাৰ নিকটৱৰ্তী হোৱাৰ বাবে মধুপুৰ সত্ৰৰ চোৱা-চিতাৰ দায়িত্ব ধুবুৰী জিলা প্ৰশাসনৰ হাতত অৰ্পণ কৰা হৈছে ।
ঐতিহাসিক মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নমূলক বহু কাম এতিয়াও কৰিবলগীয়া বাকী আছে । আনহাতে, মধুপুৰ সত্ৰৰ বহু বিঘা মাটি বেদখল হৈ আছে । অসম চৰকাৰক এইক্ষেত্ৰত দৃষ্টি দিয়াৰ বাবে আহ্বান মধুপুৰ সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰাধিকাৰ মাধৱদেৱ মহন্তৰ ।
আনহাতে, বুঢ়া সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ ভকতে কয়, "মধুপুৰ সত্ৰৰ উন্নয়নৰ বহুত কাম বাকী আছে । সেইবিলাক চৰকাৰে কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ । ইতিমধ্যে ৩২ কোটি টকা অসম চৰকাৰে বাজেটত ধৰিছে । সত্ৰখনৰ উন্নয়নৰ বাবে তেওঁলোকে যিবিলাক কৰিব লাগে কৰিব । সেইটো আমি আশা ৰাখিছোঁ ।"