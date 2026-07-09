খহনীয়া প্ৰতিৰোধ: নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 9, 2026 at 5:05 PM IST
মাজুলী : "ৰাইজে যি কথা কৈছে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগিব । অভিযন্তা, বিষয়াসকল অভিজ্ঞ । সেই কথা অস্বীকাৰ নকৰো । কিন্তু নৈপৰীয়া মানুহসকলো অভিজ্ঞ । তেওঁলোকে যি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ।" এই মন্তব্য শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীত খহনীয়া অব্যাহত আছে । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলতো তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে ।
তাৰ মাজতে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত হয় । কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভুক্তভোগী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয় যে খহনীয়া প্ৰায় ২-৩ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত হৈছে । যিয়ে অঞ্চলটোৰ মূলপথ আৰু নামনিৰ গাঁওসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমান কৰ্দৈগুৰিত দিয়া জিঅ' টিউবসমূহ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়েহে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত স্থায়ী শৈল বান্ধ অথবা মেগা টিউব ব্যৱহাৰ কৰি এক দীঘলীয়া আৰু মজবুত সুৰক্ষা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।"
লগতে পঢ়ক :
দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী
মাজুলী : "ৰাইজে যি কথা কৈছে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগিব । অভিযন্তা, বিষয়াসকল অভিজ্ঞ । সেই কথা অস্বীকাৰ নকৰো । কিন্তু নৈপৰীয়া মানুহসকলো অভিজ্ঞ । তেওঁলোকে যি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ।" এই মন্তব্য শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীত খহনীয়া অব্যাহত আছে । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলতো তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে ।
তাৰ মাজতে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত হয় । কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভুক্তভোগী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয় যে খহনীয়া প্ৰায় ২-৩ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত হৈছে । যিয়ে অঞ্চলটোৰ মূলপথ আৰু নামনিৰ গাঁওসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমান কৰ্দৈগুৰিত দিয়া জিঅ' টিউবসমূহ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়েহে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত স্থায়ী শৈল বান্ধ অথবা মেগা টিউব ব্যৱহাৰ কৰি এক দীঘলীয়া আৰু মজবুত সুৰক্ষা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।"
লগতে পঢ়ক :
দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী