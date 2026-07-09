ETV Bharat / Videos

খহনীয়া প্ৰতিৰোধ: নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নৈপৰীয়াৰ কথা শুনিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী : "ৰাইজে যি কথা কৈছে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগিব । অভিযন্তা, বিষয়াসকল অভিজ্ঞ । সেই কথা অস্বীকাৰ নকৰো । কিন্তু নৈপৰীয়া মানুহসকলো অভিজ্ঞ । তেওঁলোকে যি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ।" এই মন্তব্য শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীত খহনীয়া অব্যাহত আছে । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলতো তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে ।

তাৰ মাজতে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত হয় । কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভুক্তভোগী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয় যে খহনীয়া প্ৰায় ২-৩ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত হৈছে । যিয়ে অঞ্চলটোৰ মূলপথ আৰু নামনিৰ গাঁওসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমান কৰ্দৈগুৰিত দিয়া জিঅ' টিউবসমূহ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়েহে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত স্থায়ী শৈল বান্ধ অথবা মেগা টিউব ব্যৱহাৰ কৰি এক দীঘলীয়া আৰু মজবুত সুৰক্ষা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী

মাজুলী : "ৰাইজে যি কথা কৈছে সেইটো গুৰুত্ব দিব লাগিব । অভিযন্তা, বিষয়াসকল অভিজ্ঞ । সেই কথা অস্বীকাৰ নকৰো । কিন্তু নৈপৰীয়া মানুহসকলো অভিজ্ঞ । তেওঁলোকে যি ভাব প্ৰকাশ কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক ।" এই মন্তব্য শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামীৰ । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলৰ খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে । উল্লেখ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নদীদ্বীপ মাজুলীত খহনীয়া অব্যাহত আছে । মাজুলীৰ কৰ্দৈগুৰি আৰু মহৰী চুক অঞ্চলতো তীব্ৰ খহনীয়া অব্যাহত আছে ।

তাৰ মাজতে খহনীয়াগ্ৰস্ত অঞ্চলত শ্ৰীশ্ৰী আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডঃ পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী উপস্থিত হয় । কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াই সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতেই সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰে আৰু ভুক্তভোগী ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । অঞ্চলটো পৰিদৰ্শন কৰি সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে কয় যে খহনীয়া প্ৰায় ২-৩ কিলোমিটাৰ অঞ্চলত হৈছে । যিয়ে অঞ্চলটোৰ মূলপথ আৰু নামনিৰ গাঁওসমূহৰ অস্তিত্বৰ প্ৰতি তীব্ৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । সত্ৰাধিকাৰগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বৰ্তমান কৰ্দৈগুৰিত দিয়া জিঅ' টিউবসমূহ স্থায়ী সুৰক্ষাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত নহয় । সেয়েহে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ যে ইয়াত স্থায়ী শৈল বান্ধ অথবা মেগা টিউব ব্যৱহাৰ কৰি এক দীঘলীয়া আৰু মজবুত সুৰক্ষা বান্ধ নিৰ্মাণ কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক :

দহদিনৰ পাছতো মেৰামতি হোৱা নাই চিমেন নদীয়ে ভঙা ৰে’লৰ দলং, ক্ষোভিত জোনাইবাসী

For All Latest Updates

TAGGED:

পীতাম্বৰ দেৱ গোস্বামী
খহনীয়া
মাজুলী
ইটিভি ভাৰত অসম
MAJULI EROSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Kalgachia road corruption

পথৰ নামত আৱণ্টিত ৪ লাখ টকাৰ মাত্ৰ ৩৮ হাজাৰহে ব্যৱহাৰ !

July 9, 2026 at 3:33 PM IST
Wild elephant falls into abandoned well after rampage in Kaliabor

কলিয়াবৰত উপদ্ৰৱ চলাই কুঁৱাত পৰিল বনৰীয়া হাতী

July 9, 2026 at 3:13 PM IST
Titabor News

তিতাবৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ড, আৰক্ষীৰ জালত হত্যাকাৰী কুশ

July 8, 2026 at 7:39 PM IST
Jorhat News

যোৰহাটত পুনৰ পিঞ্জৰাত সোমাল বনৰজা, সাতদিনত তিনিটাকৈ নাহৰফুটুকী উদ্ধাৰ

July 8, 2026 at 6:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.