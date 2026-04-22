মৰিগাঁৱত বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন - সতী সাধনী দিৱস 2026
Published : April 22, 2026 at 11:29 AM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱৰ তিতাতলাত বীৰাংগনা ৰাণী সতী সাধনীৰ ৫০৩ সংখ্যক স্মৃতি দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী । মৰিগাঁও জিলা চুতীয়া জাতি সন্মিলন, চুতীয়া যুৱ সন্মিলন, মহিলা সন্মিলন আৰু চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু তিতাতলা আঞ্চলিক চুতীয়া জাতি সন্মিলনৰ আতিথ্যত তিতাতলা নাট্যমঞ্চ প্ৰাংগণত মঙলবাৰে পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হয় কাৰ্যসূচী ।
চাৰি সংগঠনৰ নেতৃত্বত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলে চাৰিখন পতাকা সমান্তৰালভাৱে উত্তোলন কৰি ৰাণী বীৰাংগনা সতী সাধনীৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ লগতে ঈশ্বৰ পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গলৈ মায়াবিনী গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলী জনাই এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰাৰে বীৰাংগনাগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ নিবেদন কৰে । সাস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ সমান্তৰালকৈ আৰম্ভ হয় ঐতিহাসিক দেওঁকুবেৰ পূজাৰো । বীৰাংগনাগৰাকীৰ বীৰত্ব আৰু ত্যাগক গৌৰৱেৰে সোঁৱৰণ কৰি এই স্মৃতি দিৱসৰ দিনা পুনৰ ভূমিপুত্ৰ চুতীয়া জাতিৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী জনাই নেতৃত্বই ।
