ETV Bharat / Videos

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ - YOGA DAY 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 6:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ।  একেদৰে  দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে । আনহাতে অম্বুবাচী মহাযোগত উপলক্ষে উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচী উপলক্ষে দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা সাধু-সন্তৰে ভৰি পৰিছে নীলাচল পাহাৰস্থিত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ । অম্বুবাচী উপলক্ষে অহা  এইসকল সাধু-সন্তয়ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন  কৰে । বিভিন্ন যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে সাধু-সন্তসকলে যোগ দিৱস পালন কৰে । এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীমহন্ত ৰঞ্জিতানন্দ গিৰিজী মহাৰাজে কয়, "বিশ্বব্যাপী আজি  বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে ।  যোগাভ্যাস কৰা মানে শৰীৰক নিৰোগী কৰা । এই  ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই ঋষি-মুনিসকলে শৰীৰক নিৰোগী কৰি অধিক সময় জীয়াই থকাৰ বাবে যোগ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল । যোগ এক বিদ্যা, সাধনা আৰু তপস্যা । যোগ  জৰিয়তে আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলন হয় ।  সেয়েহে আমাৰ জীৱনত যোগৰ এক বিশেষ মহত্ত্ব আছে । যোগ সকলোৱে কৰি নিয়োগী হৈ থাকিব লাগে ।’’ 

লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস ।  একেদৰে  দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে । আনহাতে অম্বুবাচী মহাযোগত উপলক্ষে উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচী উপলক্ষে দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা সাধু-সন্তৰে ভৰি পৰিছে নীলাচল পাহাৰস্থিত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ । অম্বুবাচী উপলক্ষে অহা  এইসকল সাধু-সন্তয়ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন  কৰে । বিভিন্ন যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে সাধু-সন্তসকলে যোগ দিৱস পালন কৰে । এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীমহন্ত ৰঞ্জিতানন্দ গিৰিজী মহাৰাজে কয়, "বিশ্বব্যাপী আজি  বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে ।  যোগাভ্যাস কৰা মানে শৰীৰক নিৰোগী কৰা । এই  ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই ঋষি-মুনিসকলে শৰীৰক নিৰোগী কৰি অধিক সময় জীয়াই থকাৰ বাবে যোগ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল । যোগ এক বিদ্যা, সাধনা আৰু তপস্যা । যোগ  জৰিয়তে আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলন হয় ।  সেয়েহে আমাৰ জীৱনত যোগৰ এক বিশেষ মহত্ত্ব আছে । যোগ সকলোৱে কৰি নিয়োগী হৈ থাকিব লাগে ।’’ 

লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?

For All Latest Updates

TAGGED:

বিশ্ব যোগ দিৱস
কামাখ্যা মন্দিৰ
যোগাভ্যাস
নীলাচল
YOGA DAY 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Flight tire burst

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী

June 21, 2026 at 5:46 PM IST
Majuli Jorhat connecting bridge

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৮ নম্বৰ খুঁটাত পুনৰ বিসংগতি

June 21, 2026 at 5:45 PM IST
flood washed away several villages in Dhemaji

আহাৰমহীয়া বানত বুৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল

June 21, 2026 at 5:32 PM IST
Massive Erosion in margherita

বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বহু পৰিয়াললৈ, অসহায় পৰিয়ালে বাট চাই আছে চৰকাৰলৈ

June 20, 2026 at 9:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.