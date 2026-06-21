কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ - YOGA DAY 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 6:55 PM IST
গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । একেদৰে দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে । আনহাতে অম্বুবাচী মহাযোগত উপলক্ষে উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচী উপলক্ষে দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা সাধু-সন্তৰে ভৰি পৰিছে নীলাচল পাহাৰস্থিত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ । অম্বুবাচী উপলক্ষে অহা এইসকল সাধু-সন্তয়ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । বিভিন্ন যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে সাধু-সন্তসকলে যোগ দিৱস পালন কৰে । এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীমহন্ত ৰঞ্জিতানন্দ গিৰিজী মহাৰাজে কয়, "বিশ্বব্যাপী আজি বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে । যোগাভ্যাস কৰা মানে শৰীৰক নিৰোগী কৰা । এই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই ঋষি-মুনিসকলে শৰীৰক নিৰোগী কৰি অধিক সময় জীয়াই থকাৰ বাবে যোগ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল । যোগ এক বিদ্যা, সাধনা আৰু তপস্যা । যোগ জৰিয়তে আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলন হয় । সেয়েহে আমাৰ জীৱনত যোগৰ এক বিশেষ মহত্ত্ব আছে । যোগ সকলোৱে কৰি নিয়োগী হৈ থাকিব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?
গুৱাহাটী: আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস । একেদৰে দেশৰ লগতে অসমৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে । আনহাতে অম্বুবাচী মহাযোগত উপলক্ষে উখল-মাখল হৈ পৰিছে নীলাচল পাহাৰ । অম্বুবাচী উপলক্ষে দেশ-বিদেশৰ পৰা অহা সাধু-সন্তৰে ভৰি পৰিছে নীলাচল পাহাৰস্থিত শক্তিপীঠ মা কামাখ্যাৰ মন্দিৰ প্ৰাংগণ । অম্বুবাচী উপলক্ষে অহা এইসকল সাধু-সন্তয়ো আন্তৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী পালন কৰে । বিভিন্ন যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে সাধু-সন্তসকলে যোগ দিৱস পালন কৰে । এই সন্দৰ্ভত শ্ৰীমহন্ত ৰঞ্জিতানন্দ গিৰিজী মহাৰাজে কয়, "বিশ্বব্যাপী আজি বিশ্ব যোগ দিৱস পালন কৰা হৈছে । যোগাভ্যাস কৰা মানে শৰীৰক নিৰোগী কৰা । এই ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হোৱাৰ পৰাই ঋষি-মুনিসকলে শৰীৰক নিৰোগী কৰি অধিক সময় জীয়াই থকাৰ বাবে যোগ পৰম্পৰা আৰম্ভ কৰিছিল । যোগ এক বিদ্যা, সাধনা আৰু তপস্যা । যোগ জৰিয়তে আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলন হয় । সেয়েহে আমাৰ জীৱনত যোগৰ এক বিশেষ মহত্ত্ব আছে । যোগ সকলোৱে কৰি নিয়োগী হৈ থাকিব লাগে ।’’
লগতে পঢ়ক: অম্বুবাচীৰ মাহাত্ম্য কি ? এই সময়ত ধ্যান কৰিলে কেনেদৰে ফল লাভ কৰে ভক্তই ?