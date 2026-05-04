নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ ৰূপক শৰ্মাৰ - ASSEMBLY ELECTION RESULTS
Published : May 4, 2026 at 3:50 PM IST
নগাঁও: নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৬০ হাজাৰৰো অধিক ভোটত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নৱগঠিত নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই বিজয়ৰ পিছতেই প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া । সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমষ্টিবাসীক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰি ৰূপক শৰ্মাই কয়,"নগাঁও-বটদ্ৰৱা সমষ্টিবাসীয়ে যি মৰম দিলে,তাৰবাবে মোৰ দায়িত্ব বাঢ়িল । আগতকৈ বেছি কাম কৰিবলগীয়া আছে ।"
তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা বাবে দলীয় শীৰ্ষ নেতৃত্বক ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ কয়,"বিগত ১০ বছৰ ৰাইজৰ মাজত যিদৰে আছিলো,ৰাইজৰ লগত সুখে-দুখে অনবৰতে আছিলো তাৰবাবে ভবা ধৰণে মোক ভোট দিছে । সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিচত ৰাইজক লগ ধৰিছিলো । ভবা ধৰণে ৰাইজে ভোট দিছে ।"
