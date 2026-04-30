হাফলং নামঘৰত দহ দিনীয়াকৈ আয়োজন বিহু কৰ্মশালা ২০২৬ - RONGALI BIHU 2026

হাফলং নামঘৰত দহদিনীয়াকৈ আয়োজন বিহু কৰ্মশালা ২০২৬

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 3:40 PM IST

হাফলং : বুধবাৰৰ পৰা দহদিনীয়াকৈ হাফলং ব’হাগী বিদায় উদযাপন কমিটীৰ উদ্যোগত বিহু কৰ্মশালা ২০২৬ৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ ৮ মে’লৈকে হাফলং নামঘৰত এই বিহুৰ কৰ্মশালা চলিব ৷ নগাঁৱৰ ৰূপজ্যোতি বিহুৱা দলৰ প্ৰশিক্ষকসকলে ডিমা হাছাও জিলাৰ কণমানি ল’ৰা-ছোৱালীসকলক বিহুনৃত্য আৰু ঢোলবাদনৰ প্ৰশিক্ষণ দিব । এই কথা জানিবলৈ দিয়ে বিহু কমিটীৰ সদস্য জিতু কুমাৰ গগৈয়ে ৷

গগৈয়ে কয়, ‘‘এইবাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে অলপ পলমকৈ ব’হাগী বিদায় অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হৈছে ৷ অহা ১০ মে’ত হাফলং সাংস্কৃতিক ভৱনত এই ব’হাগী বিদায়ৰ সামৰণি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰা হ’ব ৷’’

বিহু কমিটীৰ সদস্য ডঃ বৈৰভ কাকতিয়ে কয়, ‘‘এই বিহু কৰ্মশালাত অসমীয়াৰ লগতে বেলেগ জাতি-জনগোষ্ঠীৰ কণমানি ল’ৰা-ছোৱালী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । নগাঁৱৰ পৰা প্ৰশিক্ষক অনা হৈছে ৷’’

লগতে পঢ়ক : পাঁচ সহস্ৰাধিক ঢুলীয়া-নাচনীৰ বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন

