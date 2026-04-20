কলং নৈৰ পাৰ জীপাল হ’ল মুকলি বিহুৰে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 20, 2026 at 1:38 PM IST

সোণাপুৰ : কলং নৈৰ পাৰৰ গছৰ তলত জীপাল হ’ল মধ্য মালয়বাৰী মুকলি বিহু । প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ মাজত ডিমৰীয়াৰ মধ্য মালয়বাৰী ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ উদ্যোগত দেওবাৰে উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় পৰম্পৰাগত গছৰ তলৰ মুকলি বিহু ।  

অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন বিহুৰ এই বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটোৱে সমগ্ৰ অঞ্চলটোত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে । পৰম্পৰা অনুসৰি কলং নৈৰ পাৰত থকা এক বিশাল আঁহত গছৰ তলত বিহুৰ বাকৰি সজাই ঢোলৰ গুমগুমণি আৰু পেঁপাৰ মাতত মুখৰিত হৈ পৰে মালয়বাৰী অঞ্চল ।  

বিহুৰ মূল অনুষ্ঠানৰ বিহু বাকৰি উদ্বোধন কৰে এনডিএ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে । উদ্বোধনী ভাষণত তপন দাসে কয়, "এনেধৰণৰ পৰম্পৰাগত মুকলি বিহুৱে আমাৰ সমাজখনক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখে । কলং নৈৰ পাৰৰ এই সুন্দৰ পৰিৱেশত বিহু উদযাপন কৰাটো এক আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ ।" অনুষ্ঠানত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া বীৰেণ ৰাজবংশীয়ে । বিহুতলীত কেইবাটাও আমন্ত্ৰিত বিহু দল আৰু বাৰেৰহণীয়া সাংস্কৃতিক দলে নিজৰ অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰে । 

