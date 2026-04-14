পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে ৰঙানদীত গৰু নোৱাই ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া ৰাইজ - গৰু বিহু

ৰঙানদীত গৰু নোৱাই ধুৱাই আনন্দত মতলীয়া ৰাইজ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 14, 2026 at 11:09 AM IST

লখিমপুৰ: আজি গৰু বিহু । অসমীয়াৰ হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুৰ আজি প্ৰথমটো দিন । সকলোৱে গৰুক নোৱাই ধুৱাই পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতি পালন কৰে । লখিমপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনে ৰঙানদীপৰীয়া ৰাইজৰ সহযোগত ৰঙানদীত আঞ্চলিক ভিত্তিত গৰু বিহু উদযাপন কৰে ।  

লখিমপুৰৰ অন্যতম গৌৰৱ তথা সাংস্কৃতিক চিনাকি লখিমপুৰ কেন্দ্রীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে নগৰৰ সমীপৰ পাঁচ নৈ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সহযোগত ৰঙানদীত গৰু বিহু পালন কৰে । ৰাইজৰ সহযোগত ৰঙানদীত গৰু নোৱাই ধুৱাই সকলোৱে আনন্দ কৰে । পুৰুষ-মহিলা সকলোৱে গৰুক নোৱাই ধুৱাই বিহুগীত গাই, নাচি-বাগি বিহুৰ উন্মনা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি আপোন পাহৰা হৈ পৰে ।  

গৰুক নোৱাই ধুৱাই নদীৰ পাৰতে সমূহীয়াভাৱে কণী যুঁজো অনুষ্ঠিত কৰা হয় । কণী যুঁজ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে নৰ্থ লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ড৹ বিমান চন্দ্র চেতিয়াই। কণী যুঁজৰ উপৰি অঞ্চলটোৰ বয়োজ্যেষ্ঠসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় ।

উল্লেখ্য যে লখিমপুৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনখন লখিমপুৰ নগৰৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰ বাকৰিত অহা ২৮ এপ্রিলৰ পৰা পাঁচদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ।

