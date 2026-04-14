দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো মিলি নদীত গৰুক ধুৱালে গা - ৰঙালী বিহু
Published : April 14, 2026 at 12:22 PM IST
মাজুলী : অসমীয়াৰ বাপতি সাহোন ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া ৰাজ্যবাসী । ৰাজ্যৰ আন প্ৰান্তৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো ৰঙালী বিহুক লৈ উখল-মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে ।
আজি গৰু বিহু । মাজুলীতো উলহ-মালহেৰে গৰু বিহু পালন কৰা হৈছে । 'লাও খা, বেঙেনা খা/বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা/মাৰ সৰু, বাপেৰ সৰু/তই হ’বি বৰ গৰু ৷' এইদৰে চহা কৃষকে গৰু লৈ লাও, বেঙেনা মাৰি নিজৰ গৰুকেইটাৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে ।
গৰুক গা ধুৱাই বিহুৰ আনন্দ-উচাহত মতলীয়া হৈ পৰিছে সকলো ৷ এয়া মাজুলীৰ দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰৰ দৃশ্য । দক্ষিণপাট কৈৱৰ্ত গাঁৱৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো মিলি এনেদৰে নদীত গৰুক গা ধুৱাই গৰু বিহু পালন কৰিছে । গাঁওখনৰ ডেকা-বুঢ়া সকলো মিলি নদীৰ পাৰত জুৰিছে বিহু । ইফালে, মাজুলীৰ ঘৰে ঘৰে গৰুক নোৱাবৰ বাবে দেখা গ'ল বিশেষ ব্যস্ততা ।
