উখল-মাখল পৰিৱেশেৰে আৰম্ভ ৬৪ সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন - RONGALI BIHU 2026

৬৪ সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 22, 2026 at 2:19 PM IST

মৰিগাঁও: বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ৬৪ সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলন । দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই বিহু সন্মিলন । প্ৰথম দিনা স্মৃতি তৰ্পণ আৰু বিহু পতাকা উত্তোলনৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় অনুষ্ঠানৰ । ৬৪ সংখ্যক মৰিগাঁও সদৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনত জিলাখনত দেখা গৈছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা ।

দুদিনীয়া এই বিহু সন্মিলনীৰ প্ৰথম দিনা পুৱাৰে পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । প্ৰথমে স্মৃতি তৰ্পণ অনুষ্ঠানৰ পিছতে অসমৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে । তাৰ পিছতে জুবিন গাৰ্গৰ মায়াবিনী গীতেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা কৰে । বিহুগীত জুৰি সকলোৱে বিহু নাচি আনন্দত আত্মহাৰা হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় ।  

বিয়লি আৰম্ভ হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত খলকনি সৃষ্টি কৰা কেইবাটাও বিহু দলৰ মুকলি বিহু প্ৰদৰ্শন । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৫ বজাত মাৰাথন দৌৰ আৰু ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতা আৰু কুইজ প্ৰতিযোগিতা । উল্লেখযোগ্য যে, জুবিন গাৰ্গবিহীন এইবাৰ প্ৰথমটো বিহু সন্মিলনীৰ দ্বিতীয় দিনা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত উপস্থিত থাকিব জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী গীতাঞ্জলি দাস ।

লগতে পঢ়ক: কলং নৈৰ পাৰ জীপাল হ’ল মুকলি বিহুৰে - মুকলি বিহু

দহ হাজাৰ দৰ্শকৰ উপস্থিতিত উদযাপিত হ’ল জামুগুৰিহাটৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত মুকলি বিহু - জামুগুৰিহাটৰ মুকলি বিহু

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

storm and heavy rain caused extensive damage in Jonai

জোনাইত ধুমুহাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন; ৫টা পশুধনৰ মৃত্য়ু

April 22, 2026 at 12:27 PM IST
Sati Sadhani divas observed in Morigaon

মৰিগাঁৱত বীৰাংগনা সতী সাধনী দিৱস উদযাপন

April 22, 2026 at 11:29 AM IST
Aquaex North East will be held at Maniram Dewan Trade Center

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থ ইষ্ট

April 22, 2026 at 7:27 AM IST
Majuli

পাঁচদিনৰ অন্তত উদ্ধাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰত সন্ধানহীন মাধৱ শৰ্মাৰ মৃতদেহ

April 21, 2026 at 7:19 PM IST

