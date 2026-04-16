আজি গোঁসাই বিহু, কলিয়াবৰত 'খৰম গোঁসাই উৎসৱ' উদযাপন

কলিয়াবৰত 'খৰম গোঁসাই উৎসৱ' উদযাপন

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 16, 2026 at 7:31 PM IST

কলিয়াবৰ: ৰঙালী বিহুৰ তৃতীয় দিনটোত ১৬৭০ শকতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা কলিয়াবৰৰ শ্ৰীশ্ৰী চামগুৰি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে 'খৰম গোঁসাই উৎসৱ', য'ত আছে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱ গুৰুজনাৰ এভাগ পাদুকা । কথিত আছে যে, পাদুকাযোৰ বীৰ চিলাৰায়ে গুৰুজনাৰ ওচৰত শৰণ লোৱাৰ সময়ত ধাতুৰে নিৰ্মাণ কৰি এই পাদুকাযোৰ অৰ্পণ কৰিছিল । তাৰে এভাগ পাদুকা মাজুলীৰ পৰা বিষ্ণুদাস আতাই কলিয়াবৰলৈ লৈ আহিছিল ।

গোঁসাই বিহু উপলক্ষে শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত নাম-প্ৰসংগৰ পাছতে ভকত-বৈষ্ণৱৰ দৰ্শনৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হয় সত্ৰৰ শিৰোভাগ গুৰুজনাৰ পৱিত্ৰ পাদুকা 'খৰম গোঁসাই'। এই সন্দৰ্ভত সত্ৰৰ ডেকা সত্ৰীয়া দিব্যজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ কালৰে পৰা সত্ৰীয়া পৰম্পৰাৰে গোঁসাই বিহু পালন কৰি অহা হৈছে । ইয়াৰ বিশেষত্ব হৈছে শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত সংৰক্ষিত সত্ৰ ভকত-বৈষ্ণৱৰ সমস্তৰ সেৱাৰ শিৰোভাগ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ পাদুকা ভাগ । এই পাদুকা ভাগ 'খৰম গোঁসাই' ৰূপে সত্ৰৰ ভকত-বৈষ্ণৱে সেৱা জনাই আহিছে ।"

তেওঁ কয়, "কথাগুৰু চৰিত্ৰত উল্লেখ কৰা মতে – চিলাৰায় দেৱানে যেতিয়া ছকুৰি মাদৈৰ সৈতে শৰণ ল'বলৈ যোৱাৰ সময়তে এভাগি পাদুকা গঢ়াই অৰ্পণ কৰিছিল । এই জাৰি কটা পাদুকাভাগি পূৰ্বে মাজুলীৰ শ্ৰীশ্ৰীচামগুৰি সত্ৰত স্থাপন কৰা হৈছিল । পৰৱৰ্তী কালত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে সেই সত্ৰ এটি ঠালে কলিয়াবৰত এই সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল । তেতিয়াই সোঁভাগ পাদুকা এই সত্ৰতে স-ভক্তিৰে সংৰিক্ষত হৈ আছে । পাদুকাযোৰৰ লগতে গুৰুজনাৰ আন কেইবাজনো সম্পদ সংৰক্ষিত হৈ আছে । এই 'খৰম গোঁসাই'ৰ নাম লৈয়ে আপদ-বিপদৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই আহিছে বুলি ভকত-বৈষ্ণৱে বিশ্বাস কৰি আহিছে ।"

