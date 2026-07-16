ETV Bharat / Videos

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 16, 2026 at 8:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া: মৃতদেহ লৈ তিনিচুকীয়া–ডিগবৈ পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ আনন্দবাগ বাগিচাৰ বালিজানত সংঘটিত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বুধবাৰে নিশা মাকুম-ডিগবৈ পথৰ আনন্দবাগ চাহ বাগিচাৰ বালিজানত এএছ-২৩-এ-৫৩১৫ নম্বৰৰ এখন টাটা ৭০৯ ট্ৰাক আৰু বাজাজ এন-এছ-১২৫ মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । উক্ত দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেলখনৰ আৰোহীদ্বয় আনন্দবাগ চাহ বাগিচাৰ ৭ নম্বৰ লাইনৰ নাথু কৰ্মকাৰ (২৬) আৰু অজয় কালান্দীৰ (৩০) ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।  

মৃতদেহ দুটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিহত দুগৰাকীৰ পৰিয়ালক চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী বাহনখনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । পথ অৱৰোধৰ ফলত তিনিচুকীয়া–ডিগবৈ পথত যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে । পিছত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।

লগতে পঢ়ক: তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী

বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ দাবীত ৰাজপথত নামিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী

তিনিচুকীয়া: মৃতদেহ লৈ তিনিচুকীয়া–ডিগবৈ পথ অৱৰোধ কৰি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ । তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাকুমৰ আনন্দবাগ বাগিচাৰ বালিজানত সংঘটিত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনাত দুগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি স্থানীয় ৰাইজে পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ।

বুধবাৰে নিশা মাকুম-ডিগবৈ পথৰ আনন্দবাগ চাহ বাগিচাৰ বালিজানত এএছ-২৩-এ-৫৩১৫ নম্বৰৰ এখন টাটা ৭০৯ ট্ৰাক আৰু বাজাজ এন-এছ-১২৫ মটৰচাইকেলৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । উক্ত দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেলখনৰ আৰোহীদ্বয় আনন্দবাগ চাহ বাগিচাৰ ৭ নম্বৰ লাইনৰ নাথু কৰ্মকাৰ (২৬) আৰু অজয় কালান্দীৰ (৩০) ঘটনাস্থলীতে মৃত্যু হয় ।  

মৃতদেহ দুটা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ অন্তত বৃহস্পতিবাৰে পৰিয়ালৰ হাতত চমজাই দিয়াৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে নিহত দুগৰাকীৰ পৰিয়ালক চৰকাৰ তথা সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এককালীন আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে দুৰ্ঘটনাৰ বাবে দায়ী বাহনখনৰ চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী জনায় । পথ অৱৰোধৰ ফলত তিনিচুকীয়া–ডিগবৈ পথত যান-বাহনৰ চলাচল ব্যাহত হৈ পৰে । পিছত আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ লোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ সৈতে আলোচনা মিলিত হোৱাৰ পিছত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহে ।

লগতে পঢ়ক: তিনিচুকীয়াত নাৰীদেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ৫ জনক আটক; উদ্ধাৰ ৪ কিশোৰী

বিনামূলীয়া নামভৰ্তিৰ দাবীত ৰাজপথত নামিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী

For All Latest Updates

TAGGED:

পথ অৱৰোধ
পথ দুৰ্ঘটনা
মাকুম
ইটিভি ভাৰত অসম
ROAD ACCIDENT IN MAKUM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

National Taekwondo Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ত সোণৰ পদকেৰে উজলিল মৰিয়নীৰ দুই ভগ্নী

July 16, 2026 at 6:44 PM IST
Wild Elephant

মাজুলীত বন্যহস্তীৰ বিশাল জাকৰ মুক্ত বিচৰণ, আতংকিত ৰাইজ

July 16, 2026 at 3:14 PM IST
Rain prayer by children in Morigaon

বৰষুণৰ আশাত শিশুৱে পাতিলে ‘কল-পচলাৰ বিয়া’

July 16, 2026 at 2:49 PM IST
100 Sand Rath at Puri Beach on Jagannath Ratha Jatra

সাগৰৰ পাৰত বালিৰে ১০০ খন ৰথ নিৰ্মাণ কৰিলে বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কে

July 16, 2026 at 2:13 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.