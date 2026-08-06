পুনৰ বিচ্ছিন্ন হ’ব নেকি উজনি নামনিৰ যোগাযোগ ! পানীয়ে পুনৰ বুৰালে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ - টীয়ক নদী
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 6, 2026 at 2:35 PM IST
টীয়ক : বাঢ়নী পানীয়ে পুনৰ বুৰালে টীয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত টীয়কত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । টীয়ক নৈ, পুঠি নৈ, কাকজান নৈৰ পানী ওফন্দি উঠি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জলমগ্ন কৰাত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে ৷ বিশেষকৈ জৰুৰী সেৱা, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৈনন্দিন যাতায়াতত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইফালে পৰিস্থিতি এনে থাকিলে উজনি আৰু নামনিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিকোনো মূহুৰ্ততে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ আশংকাত জনসাধাৰণৰ মাজত তীব্ৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । এজন স্থানীয় যুৱকে, "যোৰহাট-জাঁজী চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত NHIDCL-এ পৰ্যাপ্ত পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা নকৰা আৰু প্ৰয়োজনীয় কালভাৰ্ট নিৰ্মাণত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলতেই এই সংকটে অধিক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । পূৰ্বতে স্বাভাৱিকভাৱে নিষ্কাশিত হোৱা বৰষুণৰ পানী এতিয়া পথৰ দুয়োকাষে জমা হৈ ৰৈছে, যাৰ ফলত সামান্য বৰষুণতে বিস্তৃত এলেকা প্লাৱিত হৈ পৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, আমি বহু সময় ধৰি এই সমস্যাৰ বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলো যদিও তেওঁলোকে কোনো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । ফলস্বৰূপে প্ৰতিবছৰে বানৰ সময়ত টীয়কবাসীয়ে একেই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ।"
টীয়ক : বাঢ়নী পানীয়ে পুনৰ বুৰালে টীয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ । নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু নৈৰ জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত টীয়কত ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । টীয়ক নৈ, পুঠি নৈ, কাকজান নৈৰ পানী ওফন্দি উঠি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জলমগ্ন কৰাত যাতায়াত ব্যৱস্থা ব্যাহত হৈছে ৷ বিশেষকৈ জৰুৰী সেৱা, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ দৈনন্দিন যাতায়াতত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে ।
ইফালে পৰিস্থিতি এনে থাকিলে উজনি আৰু নামনিৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা যিকোনো মূহুৰ্ততে সম্পূৰ্ণ বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ আশংকাত জনসাধাৰণৰ মাজত তীব্ৰ উদ্বেগৰ সৃষ্টি হৈছে । এজন স্থানীয় যুৱকে, "যোৰহাট-জাঁজী চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ সময়ত NHIDCL-এ পৰ্যাপ্ত পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা নকৰা আৰু প্ৰয়োজনীয় কালভাৰ্ট নিৰ্মাণত গুৰুত্ব নিদিয়াৰ ফলতেই এই সংকটে অধিক ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । পূৰ্বতে স্বাভাৱিকভাৱে নিষ্কাশিত হোৱা বৰষুণৰ পানী এতিয়া পথৰ দুয়োকাষে জমা হৈ ৰৈছে, যাৰ ফলত সামান্য বৰষুণতে বিস্তৃত এলেকা প্লাৱিত হৈ পৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, আমি বহু সময় ধৰি এই সমস্যাৰ বিষয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলো যদিও তেওঁলোকে কোনো স্থায়ী সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে । ফলস্বৰূপে প্ৰতিবছৰে বানৰ সময়ত টীয়কবাসীয়ে একেই দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে ।"