যোৰহাটত বিৰল প্ৰজাতিৰ লাজুকী বান্দৰ উদ্ধাৰ - SLOW LORIS RESCUED
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 7, 2026 at 1:29 PM IST
যোৰহাট: বৰ্তমান অসমৰ বনাঞ্চলত পোৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ ভিতৰত অন্যতম এক দুস্প্ৰাপ্য প্ৰজাতি হ'ল লাজুকী বান্দৰ । যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰৰ ৰজাবাহৰ বৰবৰা আলিত বুধবাৰে নিশা ভাগত কেইজনমান যুৱকে উদ্ধাৰ কৰে এটা দুস্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ । নিশাৰ ভাগত পথাৰ মাজৰ পৰা আহি থকা এটা লাজুকী বান্দৰে ৰজাবাহৰ বৰবৰা আলি অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি থকা দেখা পায়, সেইপথৰে ঘৰলৈ আহি থকা কেইজনমান যুৱকে ।
লাজুকী বান্দৰটোৰ যাতে কোনো হানি-বিঘিনি নঘটে তাৰ বাবে তেওঁলোকে লাজুকী বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা সময়তে লাজুকী বান্দৰটোৱে কামোৰে যুৱক কেইজনক । ফলত দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত পায় যুৱক কেইজনে । উদ্ধাৰ কৰা লাজুকী বান্দৰটোক বাটৰুৱা কুকুৰে যাতে কোনো হানি-বিঘিনি নঘটায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ওচৰৰে নামঘৰত লাজুকী বান্দৰটো সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে এই সৰ্ম্পকত বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে । আনহাতে নিশা উদ্ধাৰ হোৱা লাজুকী বান্দৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ৰাইজ ।
যোৰহাট: বৰ্তমান অসমৰ বনাঞ্চলত পোৱা বিৰল প্ৰজাতিৰ ভিতৰত অন্যতম এক দুস্প্ৰাপ্য প্ৰজাতি হ'ল লাজুকী বান্দৰ । যোৰহাট জিলাৰ অন্তৰ্গত তিতাবৰৰ ৰজাবাহৰ বৰবৰা আলিত বুধবাৰে নিশা ভাগত কেইজনমান যুৱকে উদ্ধাৰ কৰে এটা দুস্প্ৰাপ্য লাজুকী বান্দৰ । নিশাৰ ভাগত পথাৰ মাজৰ পৰা আহি থকা এটা লাজুকী বান্দৰে ৰজাবাহৰ বৰবৰা আলি অতিক্ৰম কৰিবলৈ আহি থকা দেখা পায়, সেইপথৰে ঘৰলৈ আহি থকা কেইজনমান যুৱকে ।
লাজুকী বান্দৰটোৰ যাতে কোনো হানি-বিঘিনি নঘটে তাৰ বাবে তেওঁলোকে লাজুকী বান্দৰটো উদ্ধাৰ কৰে । উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যোৱা সময়তে লাজুকী বান্দৰটোৱে কামোৰে যুৱক কেইজনক । ফলত দেহৰ বিভিন্ন স্থানত আঘাত পায় যুৱক কেইজনে । উদ্ধাৰ কৰা লাজুকী বান্দৰটোক বাটৰুৱা কুকুৰে যাতে কোনো হানি-বিঘিনি নঘটায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ওচৰৰে নামঘৰত লাজুকী বান্দৰটো সংৰক্ষণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে এই সৰ্ম্পকত বন বিভাগক খবৰ দিয়া হৈছে । আনহাতে নিশা উদ্ধাৰ হোৱা লাজুকী বান্দৰটো প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ৰাইজ ।