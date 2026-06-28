ETV Bharat / Videos

এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে: প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰসংগত শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা - RANOJ PEGU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰসংগত শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ ব্যাখ্যা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 28, 2026 at 11:11 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনি অসমৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে শৈক্ষিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম, নতুন শিক্ষক নিযুক্তি আদি কৰি বিষয়সমূহৰ লগতে মহাবিদ্যালয় পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ বিভিন্ন অভাৱ-অভিযোগ ওপৰত আলোচনাতো মিলিত হয় ।  

আলোচনাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষটোতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ১০ কোটি টকা দিছোঁ । সেই ১০কোটি টকাৰে ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ হৈ আছে, আমি এই বছৰটো ভিতৰতে এই কাম সমাপ্ত কৰি মুকলি কৰিব পাৰিব ।"

লগতে তেওঁ হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডৰীত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰসংগত কয়,"হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডৰী স্কুলত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিব নোৱৰা মূল কাৰণটো হ'ল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ বা বাধা । এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে । গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, এই সমগ্ৰ বিষয়টো মীমাংসা কৰি নিযুক্তি দিয়াৰ ওপৰত ।"

লগতে পঢ়ক: অৱসৰ বিনোদনৰ বাবেও দিব লাগিব কৰ, পাৰ্কত সোমালেই লাগিব ধন

প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডিৰ

যোৰহাট: মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে উজনি অসমৰ অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু । মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে শৈক্ষিক বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰে । ইয়াৰ লগতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰিবছৰীয়া স্নাতক পাঠ্যক্ৰম, নতুন শিক্ষক নিযুক্তি আদি কৰি বিষয়সমূহৰ লগতে মহাবিদ্যালয় পৰা বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উন্নীত হোৱা শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ বিভিন্ন অভাৱ-অভিযোগ ওপৰত আলোচনাতো মিলিত হয় ।  

আলোচনাৰ অন্তত সাংবাদিকৰে সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"প্ৰাৰম্ভিক বৰ্ষটোতে আমি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে ১০ কোটি টকা দিছোঁ । সেই ১০কোটি টকাৰে ইতিমধ্যে আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ হৈ আছে, আমি এই বছৰটো ভিতৰতে এই কাম সমাপ্ত কৰি মুকলি কৰিব পাৰিব ।"

লগতে তেওঁ হাইস্কুল, হায়াৰ ছেকেণ্ডৰীত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰসংগত কয়,"হাইস্কুল আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডৰী স্কুলত প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি দিব নোৱৰা মূল কাৰণটো হ'ল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গোচৰ বা বাধা । এটা দুটা নহয়, বহুকেইটা গোচৰ চলি আছে । গতিকে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ, এই সমগ্ৰ বিষয়টো মীমাংসা কৰি নিযুক্তি দিয়াৰ ওপৰত ।"

লগতে পঢ়ক: অৱসৰ বিনোদনৰ বাবেও দিব লাগিব কৰ, পাৰ্কত সোমালেই লাগিব ধন

প্ৰাক্তন ডিআইজি প্ৰশান্ত কুমাৰ দত্তৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইডিৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

প্ৰধান শিক্ষক নিযুক্তি
জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু
ইটিভি ভাৰত অসম
RANOJ PEGU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Drugs seized in Jorhat, one peddler detained

যোৰহাটত ড্ৰাগছসহ আটক সৰবৰাহকাৰী

June 28, 2026 at 11:13 AM IST
Deadbody of a retired SSB constable found in a half-decomposed state in Bongaigaon

কেনেকৈ মৃত্যু হ'ল প্ৰাক্তন অৱসৰপ্ৰাপ্ত এছএছবি জোৱানৰ !

June 28, 2026 at 9:00 AM IST
Jorhat News

যোৰহাটত ঋণৰ কিস্তি আনিবলৈ যোৱা ফাইনেন্স কোম্পানীৰ বিষয়াৰ বিলৈ

June 27, 2026 at 9:15 PM IST
Ranjit Kumar Das comments that the eviction drive will continue

আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

June 27, 2026 at 8:38 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.