ETV Bharat / Videos

আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব: ৰণজিৎ কুমাৰ দাস - RANJIT KUMAR DAS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উচ্ছেদ অভিযান সন্দৰ্ভত মন্তব্য ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 27, 2026 at 8:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটাৰোড: শনিবাৰে চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ বিষয়ক লৈ কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । বৰপেটা ৰোডস্থিত গণেশ লাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দাসে কয়,"চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী ভূমি সংৰক্ষণ আৰু বেদখলমুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"

ইফালে অহা ১ জুলাইত বৰপেটাৰোডৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত বাৰাপেটা কেটেল ফাৰ্মত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ উপস্থিতিত ৬ কোটি ৭০ লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষ এক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে । লগতে ২০২৭ চনত ঐতিহাসিক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব বুলিও কয় ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী

বৰপেটাৰোড: শনিবাৰে চৰকাৰী ভূমি বেদখলৰ বিষয়ক লৈ কঠোৰ স্থিতি লোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে । বৰপেটা ৰোডস্থিত গণেশ লাল চৌধুৰী মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি দাসে কয়,"চৰকাৰী মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে আইন অনুসৰি উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত থাকিব । উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত চৰকাৰী ভূমি সংৰক্ষণ আৰু বেদখলমুক্ত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।"

ইফালে অহা ১ জুলাইত বৰপেটাৰোডৰ উত্তৰ পাৰে অৱস্থিত বাৰাপেটা কেটেল ফাৰ্মত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নীলিমা দেৱীৰ উপস্থিতিত ৬ কোটি ৭০ লাখ টকা ব্যয়সাপেক্ষ এক উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পৰ কাম আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ব বুলিও তেওঁ ঘোষণা কৰে । লগতে ২০২৭ চনত ঐতিহাসিক বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব বুলিও কয় ভৱানীপুৰ-সৰভোগ সমষ্টিৰ বিধায়কগৰাকীয়ে ।

লগতে পঢ়ক: ৰাইজৰ স্বাৰ্থত সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰৰ বৈধতাৰ সীমা বৃদ্ধি, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

আত্মসন্মান অটুট ৰাখি ১ টকাতে মাছ ভাত; উপকৃত শতাধিক শ্ৰমজীৱী

For All Latest Updates

TAGGED:

ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
উচ্ছেদ অভিযান
বৰপেটাৰোড
ইটিভি ভাৰত অসম
RANJIT KUMAR DAS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Pitambar Dev Goswami

পূৰ্বৰ সৌন্দৰ্যতা নাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰত : সত্ৰাধিকাৰ পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামী

June 27, 2026 at 8:32 PM IST
21 students suddenly got sick and admitted for treatment In Golakganj Dhubri

গোলকগঞ্জত একেলগে ২১গৰাকী ছাত্ৰী হঠাতেই অসুস্থ, চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

June 27, 2026 at 1:06 PM IST
Mentally challenged man climbs mobile tower in South Shalmara Manakachar

সু-উচ্চ টাৱাৰত উঠি ওভতগোৰে নাচিলে এজনে, তাৰপিছত ?

June 26, 2026 at 10:34 PM IST
International Anti-Drug Day observed at Narengi College

'বিশ্ব ড্ৰাগছ সমস্যা' বিষয়ক আলোচনাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস পালন

June 26, 2026 at 9:20 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.