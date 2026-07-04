দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’ - ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
🎬 Watch Now: Feature Video
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 6:30 PM IST
বৰপেটা : শনিবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত নতুনকৈ এটা ছবিগৃহ মুকলি কৰা হয় ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ইউ কে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷ ছবিগৃহ মুকলি অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস মহন্তৰ লগতে পাটবাউসী সত্ৰ আৰু সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, কৰ্ণেল ৰাণাপ্ৰতাপ কলিতাকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক উপস্থিতি থাকে ৷
উদ্ধৱ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰা ইউকে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো মুকলি কৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় যে, এই ছবিগৃহটো মুকলিৰ ফলত বৰপেটাবাসীৰ ছবিঘৰৰ ডাঙৰ অভাৱ এটা দূৰ হ'ল ৷ ছবিগৃহৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পিছতে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ইউ কে চিনেমাছ নামৰ ছবিগৃহটোৰ ৰূপালী পৰ্দা মুকলি কৰে ৷
ইফালে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ নামৰ ছবিখন সপত্নীক উপভোগ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ছবিখন উপভোগ্য হোৱা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷ ইপিনে ছবিগৃহটোৰ স্বত্বাধিকী উদ্ধৱ তালুকদাৰ আৰু ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বৰপেটাবাসীক ছবিগৃহটো আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক : ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি
বৰপেটা : শনিবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত নতুনকৈ এটা ছবিগৃহ মুকলি কৰা হয় ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ইউ কে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷ ছবিগৃহ মুকলি অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস মহন্তৰ লগতে পাটবাউসী সত্ৰ আৰু সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, কৰ্ণেল ৰাণাপ্ৰতাপ কলিতাকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক উপস্থিতি থাকে ৷
উদ্ধৱ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰা ইউকে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো মুকলি কৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় যে, এই ছবিগৃহটো মুকলিৰ ফলত বৰপেটাবাসীৰ ছবিঘৰৰ ডাঙৰ অভাৱ এটা দূৰ হ'ল ৷ ছবিগৃহৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পিছতে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ইউ কে চিনেমাছ নামৰ ছবিগৃহটোৰ ৰূপালী পৰ্দা মুকলি কৰে ৷
ইফালে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ নামৰ ছবিখন সপত্নীক উপভোগ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ছবিখন উপভোগ্য হোৱা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷ ইপিনে ছবিগৃহটোৰ স্বত্বাধিকী উদ্ধৱ তালুকদাৰ আৰু ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বৰপেটাবাসীক ছবিগৃহটো আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায় ৷
লগতে পঢ়ক : ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি