ETV Bharat / Videos

দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ: ‘ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২’ চিনেমাৰে মুকলি হ’ল ‘ইউ কে চিনেমাছ’ - ৰণজিৎ কুমাৰ দাস

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দূৰ হ’ল বৰপেটাবাসীৰ অভাৱ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 6:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : শনিবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত নতুনকৈ এটা ছবিগৃহ মুকলি কৰা হয় ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ইউ কে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷ ছবিগৃহ মুকলি অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস মহন্তৰ লগতে পাটবাউসী সত্ৰ আৰু সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, কৰ্ণেল ৰাণাপ্ৰতাপ কলিতাকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক উপস্থিতি থাকে ৷

উদ্ধৱ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰা ইউকে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো মুকলি কৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় যে, এই ছবিগৃহটো মুকলিৰ ফলত বৰপেটাবাসীৰ ছবিঘৰৰ ডাঙৰ অভাৱ এটা দূৰ হ'ল ৷ ছবিগৃহৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পিছতে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ইউ কে চিনেমাছ নামৰ ছবিগৃহটোৰ ৰূপালী পৰ্দা মুকলি কৰে ৷

ইফালে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ নামৰ ছবিখন সপত্নীক উপভোগ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ছবিখন উপভোগ্য হোৱা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷ ইপিনে ছবিগৃহটোৰ স্বত্বাধিকী উদ্ধৱ তালুকদাৰ আৰু ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বৰপেটাবাসীক ছবিগৃহটো আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

বৰপেটা : শনিবাৰে সত্ৰনগৰী বৰপেটাত নতুনকৈ এটা ছবিগৃহ মুকলি কৰা হয় ৷ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ইউ কে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে ৷ ছবিগৃহ মুকলি অনুষ্ঠানত বৰপেটাৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস মহন্তৰ লগতে পাটবাউসী সত্ৰ আৰু সুন্দৰীদিয়া সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, কৰ্ণেল ৰাণাপ্ৰতাপ কলিতাকে ধৰি কেবাগৰাকীও বিশিষ্ট লোক উপস্থিতি থাকে ৷

উদ্ধৱ তালুকদাৰ নামৰ এগৰাকী উদ্যমী যুৱকৰ প্ৰচেষ্টাত নিৰ্মাণ কৰা ইউকে চিনেমাছ নামৰ নতুন ছবিগৃহটো মুকলি কৰি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে কয় যে, এই ছবিগৃহটো মুকলিৰ ফলত বৰপেটাবাসীৰ ছবিঘৰৰ ডাঙৰ অভাৱ এটা দূৰ হ'ল ৷ ছবিগৃহৰ দ্বাৰ মুকলিৰ পিছতে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই ইউ কে চিনেমাছ নামৰ ছবিগৃহটোৰ ৰূপালী পৰ্দা মুকলি কৰে ৷

ইফালে ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২ নামৰ ছবিখন সপত্নীক উপভোগ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ছবিখন উপভোগ্য হোৱা বুলিও প্ৰকাশ কৰে ৷ ইপিনে ছবিগৃহটোৰ স্বত্বাধিকী উদ্ধৱ তালুকদাৰ আৰু ভাতৃয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বৰপেটাবাসীক ছবিগৃহটো আদৰি ল'বলৈ আহ্বান জনায় ৷

লগতে পঢ়ক : ৰূপেশ গোৱালাৰ বিধায়ক পুঁজিৰে নিৰ্মাণ জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিমূৰ্তি

For All Latest Updates

TAGGED:

বৰপেটাত নতুন ছবিগৃহ
ইউ কে চিনেমাছ
ককাদেউতা নাতি আৰু হাতী ২
ৰণজিৎ কুমাৰ দাস
U K CINEMAS BARPETA

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Entertainment Team

With a dedicated team of entertainment reporters in all the state capitals, ETV Bharat brings out the latest trends from fashion and entertainment. ETV Bharat also has a team of specialised experts who exclusively write for the portal. It brings you stories from the silver screen to the mobile screen. It will be your last stop for all your entertainment stories....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AASU felicitation program for meritorious students In Morigaon

মৰিগাঁৱত আছুৰ বিশেষ অনুষ্ঠানত ৫০ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

July 4, 2026 at 6:50 PM IST
operation against illegal sawmill in Dhubri

ধুবুৰীৰ দক্ষিণপাৰত অবৈধ কাঠফলা মিল উৎখাত

July 4, 2026 at 6:35 PM IST
cricket academy and football training camp inaugurated in Morigaon

চৰাইবাহীত আঞ্চলিক ক্ৰিকেট একাডেমীৰ শুভাৰম্ভ; ফুটবল প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ মুকলি

July 4, 2026 at 4:50 PM IST
Leopard that has been causing fear for a long time is caged in Jorhat

দীৰ্ঘদিনে আতংকৰ সৃষ্টি কৰা বনৰজা এইবাৰ যোৰহাটৰ চাহ বাগিছাৰ জালত

July 4, 2026 at 4:41 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.