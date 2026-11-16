ETV Bharat / Videos

ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ বঁটা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 16, 2026 at 6:40 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এই সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে ৷ উল্লেখ্য যে, সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দেওবাৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।

সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এই সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে ৷ উল্লেখ্য যে, সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দেওবাৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।

For All Latest Updates

TAGGED:

RAMOJI EXCELLENCE AWARDS 2026
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬
ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক
ৰামোজী ফিল্ম চিটী
ৰামোজী ৰাওৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

NALBARI PEPSICO PLANT

পেপচিকো প্ৰকল্প উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

September 10, 2026 at 1:06 PM IST
Himanta Biswa Sarma

অসম আৰক্ষীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা LIVE

September 2, 2026 at 8:26 AM IST
80th Independence Day

খানাপাৰাত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ LIVE

August 15, 2026 at 8:54 AM IST
80TH INDEPENDENCE DAY

৮০ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস: লালকিল্লাৰ পৰা দেশবাসীক সম্বোধন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ LIVE

August 15, 2026 at 7:22 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.