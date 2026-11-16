ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ বঁটা
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 16, 2026 at 6:40 PM IST
সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এই সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে ৷ উল্লেখ্য যে, সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দেওবাৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।
সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰেদশৰ বিজয়ৱাড়াৰ ডঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ কলাবেদিকাত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬ৰ অনুষ্ঠান ৷ এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ৰামোজী ৰাওৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে সোমবাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত এক বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে দ্বিতীয় সংখ্যক 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ' প্ৰদান অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে ৷ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো সমাজৰ উন্নয়নত, নিপিড়িত লোকক সহায় কৰা, ভিন্ন প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি সাহস, দায়বদ্ধতা আৰু নিষ্ঠাৰে আনৰ জীৱনলৈ পৰিৱৰ্তন অনা সমাজৰ ৯ গৰাকী ব্যক্তিলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ ২০২৬' প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত এই সভাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল চৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডু, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু কেইবাগৰাকীও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ লগতে বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছে ৷ উল্লেখ্য যে, সংবাদ মাধ্যম, উদ্যোগ, জনসেৱাৰ জৰিয়তে দেশ-নিৰ্মাণৰ বাবে জীৱন উছৰ্গা কৰা পদ্ম বিভূষণ বঁটাৰে সন্মানিত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দেওবাৰ ৯০ সংখ্যক জয়ন্তী পালন কৰা হয় ৷ ২০২৫ চনৰ ৬ নৱেম্বৰত ৰামোজী গ্ৰুপৰ প্ৰতিষ্ঠাপকগৰাকীৰ ৮৯ সংখ্যক জয়ন্তী উপলক্ষে ৰামোজী ফিল্ম চিটীত আয়োজিত এক বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি চি পি ৰাধাকৃষ্ণণে প্ৰথমবাৰলৈ 'ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ডছ'ৰ বঁটাসমূহৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল ।